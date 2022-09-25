عربي
https://sputnikarabic.ae/20220925/الشرطة-الفرنسية-تمنع-متظاهرين-من-التوجه-إلى-سفارة-إيران-لدى-باريس-1068228009.html
الشرطة الفرنسية تمنع متظاهرين من التوجه إلى سفارة إيران لدى باريس
الشرطة الفرنسية تمنع متظاهرين من التوجه إلى سفارة إيران لدى باريس
استخدمت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع وتكتيكات مكافحة الشغب لمنع مئات المتظاهرين في باريس من الوصول إلى سفارة طهران. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T18:24+0000
2022-09-25T18:24+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103131/54/1031315490_0:65:3415:1985_1920x0_80_0_0_c807512abbd20dc603ccfa59fba6e44e.jpg
وقالت وكالة "فرانس برس" إن مئات المتظاهرين في باريس منعوا من السير تجاه سفارة طهران.وكان المتظاهرون قد تجمعوا لليوم الثاني على التوالي للتعبير عن غضبهم لوفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية الأسبوع الماضي، ولإبداء التضامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران.بدأ الاحتجاج بشكل سلمي في ميدان "تروكاديرو" في الدائرة السادسة عشرة في باريس، قبل أن يشرعوا في التحرك صوب السفارة الإيرانية.لكن الشرطة التي يرتدي عناصرها دروعا كاملة لمكافحة الشغب، تدعمها مجموعة من السيارات، قطعت طريق المتظاهرين أثناء سعيهم للاقتراب من السفارة الإيرانية على مسافة قصيرة.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.وقالت الوكالة: "أثار استخدام الغاز المسيل للدموع غضب النشطاء الذين استاؤوا بالفعل من محادثات الرئيس إيمانويل ماكرون والمصافحة العلنية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ألقى شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية زجاجة حارقة، على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية أثينا، والتي شهدت في وقت سابق مظاهرة مندددة بوفاة الإيرانية أميني، دون وقوع أضرار.وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
https://sputnikarabic.ae/20220925/مجهولان-يلقيان-زجاجة-حارقة-على-مبنى-السفارة-الإيرانية-في-أثينا-1068218466.html
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103131/54/1031315490_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4da6b499daea173857ca31751c0dc245.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا

الشرطة الفرنسية تمنع متظاهرين من التوجه إلى سفارة إيران لدى باريس

18:24 GMT 25.09.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الفرنسية خلال المظاهرات والإضراب العام الذي شارك فيها المحتجين من عمال السكك الحديدية في باريس، فرنسا 3 أبريل/ نيسان 2018
الشرطة الفرنسية خلال المظاهرات والإضراب العام الذي شارك فيها المحتجين من عمال السكك الحديدية في باريس، فرنسا 3 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
استخدمت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع وتكتيكات مكافحة الشغب لمنع مئات المتظاهرين في باريس من الوصول إلى سفارة طهران.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن مئات المتظاهرين في باريس منعوا من السير تجاه سفارة طهران.
وكان المتظاهرون قد تجمعوا لليوم الثاني على التوالي للتعبير عن غضبهم لوفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية الأسبوع الماضي، ولإبداء التضامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران.
بدأ الاحتجاج بشكل سلمي في ميدان "تروكاديرو" في الدائرة السادسة عشرة في باريس، قبل أن يشرعوا في التحرك صوب السفارة الإيرانية.
لكن الشرطة التي يرتدي عناصرها دروعا كاملة لمكافحة الشغب، تدعمها مجموعة من السيارات، قطعت طريق المتظاهرين أثناء سعيهم للاقتراب من السفارة الإيرانية على مسافة قصيرة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
الشرطة اليونانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
مجهولان يلقيان زجاجة حارقة على مبنى السفارة الإيرانية في أثينا
14:42 GMT
وقالت الوكالة: "أثار استخدام الغاز المسيل للدموع غضب النشطاء الذين استاؤوا بالفعل من محادثات الرئيس إيمانويل ماكرون والمصافحة العلنية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ألقى شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية زجاجة حارقة، على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية أثينا، والتي شهدت في وقت سابق مظاهرة مندددة بوفاة الإيرانية أميني، دون وقوع أضرار.
وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:11 GMTМужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 13:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала