عربي
https://sputnikarabic.ae/20220925/العراق-يقرر-تشكيل-محاكم-مختصة-بالنظر-في-شكاوى-الصحفيين-1068212543.html
العراق يقرر تشكيل محاكم مختصة بالنظر في شكاوى الصحفيين
العراق يقرر تشكيل محاكم مختصة بالنظر في شكاوى الصحفيين
قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، تشكيل محاكم نشر تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من الصحفيين. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:56+0000
2022-09-25T11:56+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1067560896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_231eebebfb8c824e87e1a82ca945be43.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن المجلس عقد جلسته الحادية عشر صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان.وخلال الجلسة وافق مجلس القضاء الأعلى على عدد من القرارات وهي:ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وانتداب بعضهم ومنح المناصب القضائية التي تستوجب إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف.الاستجابة لطلب مقدم من نقابة الصحفيين بتشكيل محاكم مختصة بالنظر في شكاوى الصحفيين المتعلقة بأعمالهم.تشكيل لجنة مركزية في مجلس القضاء الأعلى يكون دورها الإشراف على بناء وترميم المحاكم لتليق بمكانة القضاء.تنظيم ورش عمل في كل منطقة استئنافية بمشاركة ممثل عن وزارة الموارد المائية لمناقشة حالات التخريب والتجاوزات على منشآت الموارد المائية وايجاد الحلول المناسبة لها.
https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-القضاء-العراقي-يحقق-في-وقائع-فساد-مرتبطة-بوزير-النفط-1067589623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1067560896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d829d64d4f2b9aa51a12efb21fa0100b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

العراق يقرر تشكيل محاكم مختصة بالنظر في شكاوى الصحفيين

11:56 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق
مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرTelegram
قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، تشكيل محاكم نشر تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من الصحفيين.
جاء هذا في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في قصر السلام في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
إعلام: القضاء العراقي يحقق في وقائع فساد مرتبطة بوزير النفط
11 سبتمبر, 13:08 GMT
وقال البيان إن المجلس عقد جلسته الحادية عشر صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان.
وخلال الجلسة وافق مجلس القضاء الأعلى على عدد من القرارات وهي:
ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وانتداب بعضهم ومنح المناصب القضائية التي تستوجب إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف.
الاستجابة لطلب مقدم من نقابة الصحفيين بتشكيل محاكم مختصة بالنظر في شكاوى الصحفيين المتعلقة بأعمالهم.
تشكيل لجنة مركزية في مجلس القضاء الأعلى يكون دورها الإشراف على بناء وترميم المحاكم لتليق بمكانة القضاء.
تنظيم ورش عمل في كل منطقة استئنافية بمشاركة ممثل عن وزارة الموارد المائية لمناقشة حالات التخريب والتجاوزات على منشآت الموارد المائية وايجاد الحلول المناسبة لها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMTМужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 10:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала