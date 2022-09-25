https://sputnikarabic.ae/20220925/العراق-يقرر-تشكيل-محاكم-مختصة-بالنظر-في-شكاوى-الصحفيين-1068212543.html
العراق يقرر تشكيل محاكم مختصة بالنظر في شكاوى الصحفيين
العراق يقرر تشكيل محاكم مختصة بالنظر في شكاوى الصحفيين
قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، تشكيل محاكم نشر تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من الصحفيين. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:56+0000
2022-09-25T11:56+0000
2022-09-25T11:56+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1067560896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_231eebebfb8c824e87e1a82ca945be43.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن المجلس عقد جلسته الحادية عشر صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان.وخلال الجلسة وافق مجلس القضاء الأعلى على عدد من القرارات وهي:ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وانتداب بعضهم ومنح المناصب القضائية التي تستوجب إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف.الاستجابة لطلب مقدم من نقابة الصحفيين بتشكيل محاكم مختصة بالنظر في شكاوى الصحفيين المتعلقة بأعمالهم.تشكيل لجنة مركزية في مجلس القضاء الأعلى يكون دورها الإشراف على بناء وترميم المحاكم لتليق بمكانة القضاء.تنظيم ورش عمل في كل منطقة استئنافية بمشاركة ممثل عن وزارة الموارد المائية لمناقشة حالات التخريب والتجاوزات على منشآت الموارد المائية وايجاد الحلول المناسبة لها.
https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-القضاء-العراقي-يحقق-في-وقائع-فساد-مرتبطة-بوزير-النفط-1067589623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1067560896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d829d64d4f2b9aa51a12efb21fa0100b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يقرر تشكيل محاكم مختصة بالنظر في شكاوى الصحفيين
تابعنا عبر
قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، تشكيل محاكم نشر تختص بالنظر في الشكاوى المقدمة من الصحفيين.
جاء هذا في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن المجلس عقد جلسته الحادية عشر صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان.
وخلال الجلسة وافق مجلس القضاء الأعلى على عدد من القرارات وهي:
ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وانتداب بعضهم ومنح المناصب القضائية التي تستوجب إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف.
الاستجابة لطلب مقدم من نقابة الصحفيين بتشكيل محاكم مختصة بالنظر في شكاوى الصحفيين المتعلقة بأعمالهم.
تشكيل لجنة مركزية في مجلس القضاء الأعلى يكون دورها الإشراف على بناء وترميم المحاكم لتليق بمكانة القضاء.
تنظيم ورش عمل في كل منطقة استئنافية بمشاركة ممثل عن وزارة الموارد المائية لمناقشة حالات التخريب والتجاوزات على منشآت الموارد المائية وايجاد الحلول المناسبة لها.