https://sputnikarabic.ae/20220925/بالعبرية-رئيس-وزراء-الهند-يهنئ-نظيره-الإسرائيلي-بـ-روش-هاشناه-1068219077.html
بالعبرية.. رئيس وزراء الهند يهنئ نظيره الإسرائيلي بـ "روش هاشناه"
بالعبرية.. رئيس وزراء الهند يهنئ نظيره الإسرائيلي بـ "روش هاشناه"
هنأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الأحد، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه). 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T14:56+0000
2022-09-25T14:56+0000
2022-09-25T14:56+0000
إسرائيل
أخبار الهند اليوم
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وقال مودي في تغريدة على حسابه بتويتر كتبها باللغة العبرية: "أتمنى لصديقي يائير لابيد ومواطني إسرائيل، والشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، البركات القلبية بمناسبة رأس السنة. أتمنى أن يكون هذا العام عام الصحة الجيدة والسلام والازدهار للجميع. عام سعيد".ورد لابيد في تغريدة بالإنجليزية: " أشكرك يا صديقي، بالنيابة عن نفسي والجميع هنا في إسرائيل. أتمنى أن يكون عام رخاء وسعادة لنا جميعا".وتحتفل إسرائيل واليهود في أنحاء العالم، اعتبارا من مساء اليوم الأحد وحتى الثلاثاء بعيد رأس السنة العبرية الجديدة 5783 وهو التقويم الذي يؤرخ وفق الشريعة اليهودية لبدء الخليقة.ويبلغ عدد اليهود في العالم وفق آخر إحصائية صادرة عن الوكالة اليهودية 15.3 مليون نسمة يعيش 7.080.000 منهم في إسرائيل ويتوزع الباقي على بلدان مختلفة حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة التي يسكنها 6 ملايين يهودي.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار الهند اليوم
إسرائيل, أخبار الهند اليوم
بالعبرية.. رئيس وزراء الهند يهنئ نظيره الإسرائيلي بـ "روش هاشناه"
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هنأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الأحد، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه).
وقال مودي
في تغريدة على حسابه بتويتر كتبها باللغة العبرية: "أتمنى لصديقي يائير لابيد ومواطني إسرائيل، والشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، البركات القلبية بمناسبة رأس السنة. أتمنى أن يكون هذا العام عام الصحة الجيدة والسلام والازدهار للجميع. عام سعيد".
ورد لابيد في تغريدة بالإنجليزية: " أشكرك يا صديقي، بالنيابة عن نفسي والجميع هنا في إسرائيل. أتمنى أن يكون عام رخاء وسعادة لنا جميعا".
وتحتفل إسرائيل واليهود في أنحاء العالم، اعتبارا من مساء اليوم الأحد وحتى الثلاثاء بعيد رأس السنة العبرية الجديدة 5783 وهو التقويم الذي يؤرخ وفق الشريعة اليهودية لبدء الخليقة.
ويبلغ عدد اليهود في العالم وفق آخر إحصائية صادرة عن الوكالة اليهودية 15.3 مليون نسمة يعيش 7.080.000 منهم في إسرائيل ويتوزع الباقي على بلدان مختلفة حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة التي يسكنها 6 ملايين يهودي.