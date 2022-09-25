https://sputnikarabic.ae/20220925/حماس-ترد-على-تهديدات-رئيس-الشاباك-تزيدنا-على-المضي-في-طريق-المقاومة-حتى-دحر-إسرائيل-1068235226.html

"حماس" ترد على تهديدات رئيس الشاباك: تزيدنا على المضي في طريق المقاومة حتى دحر إسرائيل

"حماس" ترد على تهديدات رئيس الشاباك: تزيدنا على المضي في طريق المقاومة حتى دحر إسرائيل

ردت حركة المقاومة الإسلانمية (حماس)، اليوم الأحد، على تهديدات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، الذي وجه رسالة تهديد إلى رئيس حماس في غزة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T21:03+0000

2022-09-25T21:03+0000

2022-09-25T21:04+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

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وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في تصريح له، إن "تهديدات رئيس الشاباك لن تخيف قيادة الحركة"، مضيفا أن "تلك التهديدات ليست جديدة على الشعب الفلسطيني".وأكد برهوم، أن "التهديدات ستزيد شعبنا وقيادة المقاومة إصرار على المضي في طريق المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها حتى دحر إسرائيل".وكان رونين بار رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، وجه في وقت سابق اليوم ، رسالة تهديد إلى يحيى السنوار رئيس حركة حماس بقطاع غزة.ونقلت القناة العبرية الـ12، عن رونين بار، نصيحته ليحيى السنوار بدراسة خطواته بدقة وأن يختار بين ترميم قطاع غزة وبين المقاومة، محذرا إياه من مواصلة التحريض على تنفيذ العمليات في مناطق الضفة الغربية، التي تشهد تصاعدا كبيرا في الآونة الأخيرة.وشدد المسؤول العسكري الإسرائيلي على أن بلاده لن تسمح بمواصلة التحريض على العمليات في الضفة الغربية، مضيفا أنه في حال عدم توقف حركة حماس عن هذا التحريض، فربما يبدأ الجيش الإسرائيلي بالعمل في غزة أيضا.وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية تفكيك ما قالت إنها خلايا مسلحة في الضفة الغربية تديرها "حماس" من قطاع غزة.وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف "الرباط" في المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية، والذي يبدأ مساء اليوم الأحد، ودعت جماعات استيطانية متطرفة إلى اقتحامات جماعية لساحات الأقصى خلال الأعياد.وأعلنت إسرائيل فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اعتبارا من غد الأحد الذي يشهد بداية عيد رأس السنة العبرية (روش هاشناه). ويستمر العيد لمدة يومين، تعقبه سلسلة من الأعياد اليهودية الشهر المقبل، بينها "يوم الغفران" و"عيد العرش".

https://sputnikarabic.ae/20220925/رئيس-الشاباك-الإسرائيلي-يقدم-نصيحة-لـالسنوار-1068204445.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس