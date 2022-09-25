https://sputnikarabic.ae/20220925/سلطات-خيرسون-مقتل-نائب-سابق-بعد-سقوط-صواريخ-أمريكية-على-فندق-وسط-المدينة-1068203455.html
سلطات خيرسون: مقتل نائب سابق بعد سقوط صواريخ أمريكية على فندق وسط المدينة
سلطات خيرسون: مقتل نائب سابق بعد سقوط صواريخ أمريكية على فندق وسط المدينة
أفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت فندقا وسط المدينة من خلال صواريخ "هيمارس" الأمريكية. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T06:36+0000
2022-09-25T06:36+0000
2022-09-25T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال مصدر في خدمات الطوارئ للصحفيين إن القوات الأوكرانية قصفت فندقًا وسط خيرسون باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخصين.وأضاف المصدر أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث، حيث تتم إزالة الأنقاض والتفتيش عن الضحايا. ووفقا للبيانات الأولية، لقي النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليكسي زورافكو، حتفه خلال الضربة الصاروخية حيث كانت يتواجد في الفندق وسط خيرسون.وفقًا لممثلي الجمهوريتين (دونيتسك ولوغانسك) والمقاطعتين (خيرسون وزابوروجيه)، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات خيرسون: مقتل نائب سابق بعد سقوط صواريخ أمريكية على فندق وسط المدينة
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أفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، صباح اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت فندقا وسط المدينة من خلال صواريخ "هيمارس" الأمريكية.
وقال مصدر في خدمات الطوارئ للصحفيين إن القوات الأوكرانية قصفت فندقًا وسط خيرسون باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخصين.
وأضاف المصدر أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث، حيث تتم إزالة الأنقاض والتفتيش عن الضحايا.
ووفقا للبيانات الأولية، لقي النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليكسي زورافكو، حتفه خلال الضربة الصاروخية حيث كانت يتواجد في الفندق وسط خيرسون.
وفقًا لممثلي الجمهوريتين (دونيتسك ولوغانسك) والمقاطعتين (خيرسون وزابوروجيه)، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.