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https://sputnikarabic.ae/20220925/مفوضية-الانتخابات-في-مقاطعة-زابوروجيه-اليوم-الثالث-للاستفتاء-ينطلق-بهدوء-دون-أي-حوادث-1068202960.html
مفوضية الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه: اليوم الثالث للاستفتاء ينطلق بهدوء دون أي حوادث
مفوضية الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه: اليوم الثالث للاستفتاء ينطلق بهدوء دون أي حوادث
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشنكو، صباح اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حوادث مع بداية اليوم الثالث من التصويت في الاستفتاء في... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T05:28+0000
2022-09-25T05:28+0000
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وقالت غالينا كاتيوشنكو لوكالة "سبوتنيك": "استؤنف التصويت، الساعة الثامنة صباحا، في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه بشأن مسألة الانضمام إلى روسيا، حيث يواصل جميع أعضاء اللجان عملهم ولم تسجل أي حوادث في الوقت الذي بدأ فيه العمل".وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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مفوضية الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه: اليوم الثالث للاستفتاء ينطلق بهدوء دون أي حوادث

05:28 GMT 25.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور بدء الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022
 بدء الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشنكو، صباح اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حوادث مع بداية اليوم الثالث من التصويت في الاستفتاء في المنطقة.
وقالت غالينا كاتيوشنكو لوكالة "سبوتنيك": "استؤنف التصويت، الساعة الثامنة صباحا، في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه بشأن مسألة الانضمام إلى روسيا، حيث يواصل جميع أعضاء اللجان عملهم ولم تسجل أي حوادث في الوقت الذي بدأ فيه العمل".
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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