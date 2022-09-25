https://sputnikarabic.ae/20220925/وكالة-سويسرا-تتخلص-من-10-ملايين-جرعة-من-لقاح-موديرنا-المضاد-لكورونا-1068203809.html

وكالة: سويسرا تتخلص من 10 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

وكالة: سويسرا تتخلص من 10 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

ذكرت وسائل إعلام أن وزارة الصحة السويسرية قالت، أمس السبت، إنها ستحتاج إلى تدمير 10.3 مليون ‏جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد من تطوير شركة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T06:56+0000

2022-09-25T06:56+0000

2022-09-25T06:56+0000

فيروس كورونا

مجتمع

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وقالت الوزارة إنه ليس أمامها خيار سوى التخلص من الجرعات بعد انتهاء صلاحيتها، يوم الأربعاء الماضي، وفقا لوكالة أنباء "Keystone-ATS" السويسرية.وأبلغت وكالة الأنباء بأنه تم تخزين 2.5 مليون جرعة في قاعدة لوجستية للجيش السويسري، و7.8 مليون في مستودع تخزين خارجي في بلجيكا.وأكدت الوزارة تقريرا أوليا نشر على موقع الأخبار السويسري "Beobachter"، والذي قدّر أن الجرعات المحددة للتدمير تقدر بحوالي 285 مليون دولار أمريكي.وأشارت وزارة الصحة السويسرية، التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق من وكالة "فرانس برس"، إلى استراتيجية الشراء المبكرة في السباق، لتطوير لقاحات لمواجهة جائحة (كوفيد -19) العالمية.وطلبت الوزارة الحصول على جرعات من مختلف الشركات المصنعة، لتجنب الاعتماد على اللقاحات التي قد تثبت في النهاية عدم فعاليتها، وللحماية من أي مشاكل في التوصيل.وفي شهر يونيو/ حزيران، قدّر موقع "سويس إنفو" الإخباري أن سويسرا لديها فائض بنحو 38 مليون جرعة من مختلف لقاحات (كوفيد-19)، والتي ستنتهي قبل نهاية العام.وقالت وزارة الصحة السويسرية إن حوالي 3.5 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" الجديد والمعدّل ستكون متاحة، عندما تبدأ سويسرا حملتها التعزيزية التالية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وكانت سويسرا لقحت ما يقرب من 70 بالمائة من سكانها، البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة، وأحصت 13556 حالة وفاة من (كوفيد-19).

https://sputnikarabic.ae/20220924/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-بذل-جهود-لسد-3-فجوات-رئيسية-لإنهاء-كورونا-1068168975.html

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