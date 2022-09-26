https://sputnikarabic.ae/20220926/ألمانيا-شولتز-يصاب-بكورونا-بعد-جولته-الخليجية-1068259052.html

ألمانيا: شولتز يصاب بكورونا بعد جولته الخليجية

ألمانيا: شولتز يصاب بكورونا بعد جولته الخليجية

أعلن المتحدث باسم المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأنه ظهرت عليه أعراض خفيفة بعد عودته من جولة في الخليج. 26.09.2022, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم شولتز، ستيفن هيبيستريت، إن المستشار الألماني البالغ من العمر 64 عاما يخضع للعزل في شقته في المستشارية، وسيحضر الاجتماعات بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت.وكتب هيبيستريت على "تويتر": "كانت نتيجة اختبار أولاف شولتز لـ"كورونا" إيجابية، وظهرت عليه أعراض نزلة برد خفيفة، وتم عزله على الفور".وفي مطلع الأسبوع الحالي، قام المستشار الألماني، أولاف شولتز، بجولة إلى الخليج، شملت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز وسط توترات بشأن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأمس الأحد، شهد شولتز مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توقيع اتفاقا مع دولة الامارات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي والديزل.وعن زيارة شولتز للإمارات، كتب الرئيس الإماراتي على "تويتر": "تجمعنا صداقة وثيقة وشراكة استراتيجية متميزة مع ألمانيا الاتحادية.. سعدت اليوم باستقبال المستشار أولاف شولتز لدفع هذه العلاقات قدما وتمكين النمو الاقتصادي المشترك والمستدام عبر تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية تشمل أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي".وسارعت الحكومة الألمانية الجديدة، منذ وصولها للسلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى البحث عن مصادر جديدة للنفط والفحم والغاز، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي حين تراجعت الواردات من روسيا بشكل حاد، هناك مخاوف من أن ألمانيا مثل غيرها من الدول الأوروبية يمكن أن تواجه نقصا في الطاقة خلال الأشهر المقبلة.ويشكل سد الفجوة في إمدادات الغاز الطبيعي قلقا خاصا، وأحد أسباب توجه شولتز إلى الإمارات وقطر مع وفد تجاري رفيع المستوى، حسبما ذكر مسؤولون رفيعو المستوى.

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