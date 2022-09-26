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https://sputnikarabic.ae/20220926/إيران-تنفي-اختراق-المواقع-الحكومية-في-البلاد-1068283135.html
إيران تنفي اختراق المواقع الحكومية في البلاد
إيران تنفي اختراق المواقع الحكومية في البلاد
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، "عدم صحة الإدعاءات الأخيرة لمجموعة القراصنة "انونيموس" بشأن الهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية للبلاد". 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T16:55+0000
2022-09-26T16:55+0000
أخبار إيران
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وقال المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران، إن "مجموعة القراصنة "انونيموس" ادعت مؤخرا أنها شنت هجمات سيرانية على بعض المواقع الإلكترونية للمراكز الحكومية، بما في ذلك مجلس الشورى الإسلامي ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النفط ومشغل "همراه أول" للهاتف المحمول".وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أنه "بعد التحقيقات التي أجراها الخبراء نعلن لمواطنينا الأعزاء أن هذا الخبر غير صحيح وننفيه بقوة".وكانت مجموعة “أنونيموس” المختصة في مجال القرصنة الإلكترونية، أفادت بأنها اخترقت البنك الوطني الإيراني “بنك ملي” في إطار هجومها ضد النظام الإيراني، ودعم المحتجين، كما أعلنت اختراق مواقع مجلس الشورى ووزارتي الاقتصاد والمالية في إيران.وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20220926/إيران-أعداؤنا-استغلوا-حادث-وفاة-مهسا-أميني-وتعاملوا-بنفاق-وازدواجية-مع-أحداث-الشغب-1068280118.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

إيران تنفي اختراق المواقع الحكومية في البلاد

16:55 GMT 26.09.2022
© AP Photoاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AP Photo
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، "عدم صحة الإدعاءات الأخيرة لمجموعة القراصنة "انونيموس" بشأن الهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية للبلاد".
وقال المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران، إن "مجموعة القراصنة "انونيموس" ادعت مؤخرا أنها شنت هجمات سيرانية على بعض المواقع الإلكترونية للمراكز الحكومية، بما في ذلك مجلس الشورى الإسلامي ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النفط ومشغل "همراه أول" للهاتف المحمول".
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
إيران: أعداؤنا استغلوا حادث وفاة مهسا أميني وتعاملوا "بنفاق وازدواجية" مع أحداث الشغب
15:52 GMT
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أنه "بعد التحقيقات التي أجراها الخبراء نعلن لمواطنينا الأعزاء أن هذا الخبر غير صحيح وننفيه بقوة".
وكانت مجموعة “أنونيموس” المختصة في مجال القرصنة الإلكترونية، أفادت بأنها اخترقت البنك الوطني الإيراني “بنك ملي” في إطار هجومها ضد النظام الإيراني، ودعم المحتجين، كما أعلنت اختراق مواقع مجلس الشورى ووزارتي الاقتصاد والمالية في إيران.
وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
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