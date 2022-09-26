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https://sputnikarabic.ae/20220926/إيران-أعداؤنا-استغلوا-حادث-وفاة-مهسا-أميني-وتعاملوا-بنفاق-وازدواجية-مع-أحداث-الشغب-1068280118.html
إيران: أعداؤنا استغلوا حادث وفاة مهسا أميني وتعاملوا "بنفاق وازدواجية" مع أحداث الشغب
إيران: أعداؤنا استغلوا حادث وفاة مهسا أميني وتعاملوا "بنفاق وازدواجية" مع أحداث الشغب
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أعداء الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني بالنفاق، قائلة: إنه "لطالما تعامل أعداء الجمهورية الإسلامية والشعب... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T15:52+0000
2022-09-26T15:52+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "قادة أمريكا وبعض الدول الأوروبية استغلوا حدثا أليما "وفاة الشابة مهسا أميني"، وقدموا كل مايمكن تقديمه لمثيري الشغب ومزعزعي أمن ايران، وتجاهلوا الحضور المليوني للشعب في المسيرات الداعمة للحكومة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف كنعاني: "لا شك أن الحرب المركبة التي يخوضها الأعداء ضدنا ستفشل وستضاف إلى قائمة هزائمهم وستسجل في التاريخ"، داعیا "المتشدقین بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني إلی التخلي عن شعاراتهم الزائفة والبالیة ووضع حدا لعقود من الحظر القاسي واللاإنساني".وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20220925/إعلام-رئيسي-يزور-جرحى-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-طهران-1068233450.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

إيران: أعداؤنا استغلوا حادث وفاة مهسا أميني وتعاملوا "بنفاق وازدواجية" مع أحداث الشغب

15:52 GMT 26.09.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022
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اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أعداء الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني بالنفاق، قائلة: إنه "لطالما تعامل أعداء الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني بنفاق وإزدواجية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "قادة أمريكا وبعض الدول الأوروبية استغلوا حدثا أليما "وفاة الشابة مهسا أميني"، وقدموا كل مايمكن تقديمه لمثيري الشغب ومزعزعي أمن ايران، وتجاهلوا الحضور المليوني للشعب في المسيرات الداعمة للحكومة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
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أمس, 20:20 GMT
وأضاف كنعاني: "لا شك أن الحرب المركبة التي يخوضها الأعداء ضدنا ستفشل وستضاف إلى قائمة هزائمهم وستسجل في التاريخ"، داعیا "المتشدقین بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني إلی التخلي عن شعاراتهم الزائفة والبالیة ووضع حدا لعقود من الحظر القاسي واللاإنساني".
وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
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