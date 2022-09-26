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https://sputnikarabic.ae/20220926/إيروفلوت-تستأنف-رحلاتها-من-موسكو-إلى-الغردقة-وشرم-الشيخ-في-الأول-من-أكتوبر-1068288020.html
"إيروفلوت" تستأنف رحلاتها من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ في الأول من أكتوبر
"إيروفلوت" تستأنف رحلاتها من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ في الأول من أكتوبر
أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، اليوم الاثنين، استئناف رحلاتها من موسكو إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T17:51+0000
2022-09-26T17:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "تستأنف شركة "إيروفلوت" رحلاتها المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ... سيتم تنفيذ رحلات يومية إلى منتجعي البحر الأحمر اعتبارا من 1 أكتوبر من الصالة "سي" بمطار شيريميتيفو".كانت شركة الخطوط الجوية "روسيا"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، انطلاق رحلاتها من منتجع سوتشي على البحر الأسود إلى مدينة الغردقة اعتبارا من 30 أكتوبر المقبل.وقالت في بيان: "افتتحت شركة "إيروفلوت" بيع تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة المباشرة من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان".وأضافت: "يركز برنامج الرحلة على حركة مرور الركاب العابرين عبر سوتشي، وسيتم تنفيذ الرحلات الجوية من سوتشي إلى 17 وجهة بواسطة شركة الخطوط الجوية الروسية على طائرات "سوبر جيت 100" محلية الصنع".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, العالم

"إيروفلوت" تستأنف رحلاتها من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ في الأول من أكتوبر

17:51 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورإيروفلوت تستلم أول طراز من طائرة "A350-900 "
إيروفلوت تستلم أول طراز من طائرة A350-900 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، اليوم الاثنين، استئناف رحلاتها من موسكو إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "تستأنف شركة "إيروفلوت" رحلاتها المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ... سيتم تنفيذ رحلات يومية إلى منتجعي البحر الأحمر اعتبارا من 1 أكتوبر من الصالة "سي" بمطار شيريميتيفو".
كانت شركة الخطوط الجوية "روسيا"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، انطلاق رحلاتها من منتجع سوتشي على البحر الأسود إلى مدينة الغردقة اعتبارا من 30 أكتوبر المقبل.
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وقالت في بيان: "افتتحت شركة "إيروفلوت" بيع تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة المباشرة من سوتشي إلى أرمينيا ومصر وإسرائيل وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان".
وأضافت: "يركز برنامج الرحلة على حركة مرور الركاب العابرين عبر سوتشي، وسيتم تنفيذ الرحلات الجوية من سوتشي إلى 17 وجهة بواسطة شركة الخطوط الجوية الروسية على طائرات "سوبر جيت 100" محلية الصنع".
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