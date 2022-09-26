https://sputnikarabic.ae/20220926/الحرس-الثوري-الإيراني-يقصف-مجددا-بالمدفعية-والطائرات-المسيرة-مقار-الإرهابيين-في-كردستان-العراق-1068272396.html

الحرس الثوري الإيراني يقصف مجددا بالمدفعية والطائرات المسيرة "مقار الإرهابيين" في كردستان العراق

الحرس الثوري الإيراني يقصف مجددا بالمدفعية والطائرات المسيرة "مقار الإرهابيين" في كردستان العراق

قصف الحرس الثوري الإيراني، مجددا، اليوم الاثنين، "بالمدفعية والطائرات المسيرة مقار الإرهابيين في كردستان العراق". 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T13:33+0000

2022-09-26T13:33+0000

2022-09-26T13:33+0000

الحرس الثوري الإيراني

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "القوات البرية التابعة لحرس الثورة بدأت اليوم، عملية جديدة ضد مواقع الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق".وأشارت إلى أن "وحدات المدفعية والطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية لحرس الثورة استهدفت بأسلحة ذكية ودقيقة، مقرات تجمع ومراكز تدريب وعمليات الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان العراق".وقصفت المدفعية الإيرانية، السبت الماضي، بشكل مكثف مناطق حدودية في ناحية سيدكان على الحدود مع محافظة أربيل العراقية.وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، في تصريحات مع موقع "كوردستان24"، إن "المدفعية الإيرانية قصفت بشكل مكثف مناطق بربزين وغوري سايا وهورن"، مشيرا إلى أن "المناطق يسكنها القرويون وأصحاب المواشي والبساتين حيث أثارالقصف الخوف والذعر لدى السكان".وقال الحرس الثوري في بيان له، إن "القوات البرية للحرس بدأت، من خلال عمليات نيران وهجمات مدفعية، بتدمير المقرات والمراكز التأسيسية لمجموعات إرهابية مناهضة للثورة على الجانب الآخر من حدود الدولة بالمنطقة الشمالية في العراق".ومما جاء في البيان: "عملياتنا ترمي إلى توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجناة ودفع سلطات الإقليم لتحمل مسؤولياتها"، مضيفا أن "عمليات المقاتلين الإسلاميين ستتواصل من أجل ضمان استقرار أمن الحدود".ودعا الحرس الثوري: "السكان المحليين في إقليم كردستان العراق الابتعاد عن المقار التابعة للتنظيمات الإرهابية المعادية لطهران".وتعرضت مدينة أربيل العراقية، في 13 مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف"، مؤكدا أن جرائمه وأعماله الخبیثة لن تمر دون رد".وأدانت حكومة إقليم كردستان حينها الهجوم، وقالت إن القصف استهدف موقعا دينيا وأسفر عن بعض الخسائر المادية.

https://sputnikarabic.ae/20220924/الحرس-الثوري-عملياتنا-في-كردستان-العراق-ستستمر-ونطالب-المدنيين-بالابتعاد-عن-مقار-الجماعات-الإرهابية-1068185219.html

https://sputnikarabic.ae/20220924/الحرس-الثوري-الإيراني-يقصف-بالمدفعية-قواعد-للإرهابيين-داخل-إقليم-كردستان-العراق-1068179936.html

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