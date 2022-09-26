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https://sputnikarabic.ae/20220926/الرئيس-التركي-يقدم-تعازيه-في-وفاة-القرضاوي-وإقامة-عزاء-له-في-إسطنبول-1068279525.html
الرئيس التركي يقدم تعازيه في وفاة القرضاوي... وإقامة عزاء له في إسطنبول
الرئيس التركي يقدم تعازيه في وفاة القرضاوي... وإقامة عزاء له في إسطنبول
قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعازيه في وفاة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T15:33+0000
2022-09-26T15:33+0000
العالم
العالم العربي
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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وأجرى أردوغان اتصالا هاتفيا بعبد الرحمن يوسف، نجل القرضاوي، لتقديم التعازي له في وفاة والده، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وأضاف البيان أن نجل القرضاوي، أوضح أنه سيتم إقامة عزاء له في مدينة إسطنبول، الأسبوع المقبل.وأعلن حساب الشيخ يوسف القرضاوي، على "تويتر"، أن صلاة الجنازة على روحه ستقام غدا الثلاثاء بعد صلاة العصر، بمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في قطر.وتوفي الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر 96 عاما، توفي يوسف القرضاوي، فيما لم تذكر تفاصيل عن سبب وفاته.ونعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القرضاوي، بالإشارة إلى أنه "وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام.. وقد فقدت الأمة الإسلامية عالما محققا من علمائها المخلصين الأفاضل".
https://sputnikarabic.ae/20220926/الموت-يغيب-الشيخ-يوسف-القرضاوي-1068259626.html
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العالم, العالم العربي, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
العالم, العالم العربي, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

الرئيس التركي يقدم تعازيه في وفاة القرضاوي... وإقامة عزاء له في إسطنبول

15:33 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / MARCO LONGARIالشيخ، يوسف القرضاوي
الشيخ، يوسف القرضاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
الشيخ، يوسف القرضاوي
© AFP 2022 / MARCO LONGARI
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قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعازيه في وفاة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين.
وأجرى أردوغان اتصالا هاتفيا بعبد الرحمن يوسف، نجل القرضاوي، لتقديم التعازي له في وفاة والده، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وأضاف البيان أن نجل القرضاوي، أوضح أنه سيتم إقامة عزاء له في مدينة إسطنبول، الأسبوع المقبل.
وأعلن حساب الشيخ يوسف القرضاوي، على "تويتر"، أن صلاة الجنازة على روحه ستقام غدا الثلاثاء بعد صلاة العصر، بمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في قطر.
القرضاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
الموت يغيب الشيخ يوسف القرضاوي
11:10 GMT
وتوفي الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر 96 عاما، توفي يوسف القرضاوي، فيما لم تذكر تفاصيل عن سبب وفاته.
ونعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القرضاوي، بالإشارة إلى أنه "وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام.. وقد فقدت الأمة الإسلامية عالما محققا من علمائها المخلصين الأفاضل".
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