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https://sputnikarabic.ae/20220926/النيابة-الكويتية-تقرر-حبس-أحد-مرشحي-انتخابات-مجلس-الأمة-بتهمة-شراء-الأصوات-1068275328.html
النيابة الكويتية تقرر حبس أحد مرشحي انتخابات مجلس الأمة بتهمة شراء الأصوات
النيابة الكويتية تقرر حبس أحد مرشحي انتخابات مجلس الأمة بتهمة شراء الأصوات
أصدرت النيابة الكويتية قرارا بحبس أحد مرشحي الانتخابات التشريعية بالكويت بتهمة شراء أصوات. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T14:32+0000
2022-09-26T14:32+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية، فقد "قررت النيابة حجز مرشح الدائرة الثالثة المتهم بشراء الأصوات".وتضمن القرار أن "يتم عرض المرشح مرة أخرى مساء اليوم الاثنين" من أجل استكمال التحقيق.وكانت النيابة قد قررت حجز 5 مواطنين، منهم 4 نساء على ذمة القضية لليوم الثالث على التوالي.طالع أيضا: الكويت تستعد للانتخابات... هل يطوي "مجلس الأمة" القادم صفحة الخلاف مع الحكومة؟
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أخبار الكويت اليوم, أخبار مجلس الأمة
أخبار الكويت اليوم, أخبار مجلس الأمة

النيابة الكويتية تقرر حبس أحد مرشحي انتخابات مجلس الأمة بتهمة شراء الأصوات

14:32 GMT 26.09.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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أصدرت النيابة الكويتية قرارا بحبس أحد مرشحي الانتخابات التشريعية بالكويت بتهمة شراء أصوات.
ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية، فقد "قررت النيابة حجز مرشح الدائرة الثالثة المتهم بشراء الأصوات".
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وتضمن القرار أن "يتم عرض المرشح مرة أخرى مساء اليوم الاثنين" من أجل استكمال التحقيق.

ونقلت الجريدة الكويتية عن أحد مصادرها أن النيابة "ستطلب التحريات التكميلية للوقوف على آخر تفاصيل القضية".

وكانت النيابة قد قررت حجز 5 مواطنين، منهم 4 نساء على ذمة القضية لليوم الثالث على التوالي.
طالع أيضا: الكويت تستعد للانتخابات... هل يطوي "مجلس الأمة" القادم صفحة الخلاف مع الحكومة؟
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