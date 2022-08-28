https://sputnikarabic.ae/20220828/تحديد-موعد-إجراء-انتخابات-مجلس-الأمة-الكويتي-1066923091.html
تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي
تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي
أصدر مجلس وزارء الكويت اليوم الأحد مرسوما بتحديد يوم 29 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T09:53+0000
2022-08-28T09:53+0000
2022-08-28T09:53+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وكشفت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن "صدور المرسوم عن مجلس الوزراء الكويتي، وفقا للدستور ولأمر الأمير الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة".وصدر مرسوم أميري في وقت سابق بحل مجلس الأمة بعد أزمة بين الحكومة والبرلمان، وتبع تلك الخطوة تشكيل حكومة جديدة.وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت الكويت أزمة حادة بين الحكومة التي قدمت استقالتها أكثر من مرة، ومجلس الأمة ما أسفر عن وجود حالة من الجمود السياسي في البلاد.ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ قوي يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت على حجب الثقة.
https://sputnikarabic.ae/20220824/رئيس-مجلس-الوزراء-الكويتي-يستقبل-رئيس-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1066801619.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم
الكويت, أخبار الكويت اليوم
تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي
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أصدر مجلس وزارء الكويت اليوم الأحد مرسوما بتحديد يوم 29 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق.
القاهرة- سبوتنيك. وكشفت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن "صدور المرسوم عن مجلس الوزراء الكويتي، وفقا للدستور ولأمر الأمير الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة".
وصدر مرسوم أميري في وقت سابق بحل مجلس الأمة بعد أزمة بين الحكومة والبرلمان، وتبع تلك الخطوة تشكيل حكومة جديدة.
هذا وأعلن ولي عهد الكويت نائب أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في حزيران/يونيو الماضي، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد.
وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت الكويت أزمة حادة بين الحكومة التي قدمت استقالتها أكثر من مرة، ومجلس الأمة ما أسفر عن وجود حالة من الجمود السياسي في البلاد.
ويتمتع مجلس الأمة في الكويت
بنفوذ قوي يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت على حجب الثقة.