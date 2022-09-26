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https://sputnikarabic.ae/20220926/الهند-تعلن-زيادة-صادراتها-الدفاعية-بنسبة-334-في-آخر-5-سنوات-1068259465.html
الهند تعلن زيادة صادراتها الدفاعية بنسبة 334% في آخر 5 سنوات
الهند تعلن زيادة صادراتها الدفاعية بنسبة 334% في آخر 5 سنوات
أعلنت الهند أن صادراتها في قطاع الدفاع زادت بنسبة 334% خلال السنوات الخمس الأخيرة. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:59+0000
2022-09-26T10:59+0000
أخبار الهند اليوم
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن مكتب الاستعلامات الصحفية الوطني: "قطاع الدفاع الهندي، ثاني أكبر قوات مسلحة. الصادرات الدفاعية تنامت بنسبة 334% خلال السنوات الخمس الأخيرة".وأوضح أن صادرات الهند الدفاعية تصل إلى ما يزيد على 75 دولة بسبب الجهود الدفاعية.قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في أكتوبر 2021 إن الهند كانت من بين أكبر 25 دولة مصدرة للمنتجات الدفاعية.في أبريل/ نيسان، غيرت وزارة الدفاع الهندية إجراءاتها الخاصة بشراء الأسلحة من خلال قصرها على الأسلحة المنتجة محليا فقط مع استثناءات قليلة.جاء إجراء هذه التغييرات كجزء من سياسة " صنع في الهند" التي تتبناها الحكومة الحالية منذ عام 2014 والتي تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي.وقال سينغ إن وزارة الدفاع الهندية جمعت قائمة بأكثر من 300 نوع من الأسلحة التي لن يتم شراؤها من الخارج.
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أخبار الهند اليوم
أخبار الهند اليوم

الهند تعلن زيادة صادراتها الدفاعية بنسبة 334% في آخر 5 سنوات

10:59 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGHأقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الهندي
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / PRAKASH SINGH
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أعلنت الهند أن صادراتها في قطاع الدفاع زادت بنسبة 334% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن مكتب الاستعلامات الصحفية الوطني: "قطاع الدفاع الهندي، ثاني أكبر قوات مسلحة. الصادرات الدفاعية تنامت بنسبة 334% خلال السنوات الخمس الأخيرة".
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25 أغسطس, 13:00 GMT
وأوضح أن صادرات الهند الدفاعية تصل إلى ما يزيد على 75 دولة بسبب الجهود الدفاعية.
قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في أكتوبر 2021 إن الهند كانت من بين أكبر 25 دولة مصدرة للمنتجات الدفاعية.
في أبريل/ نيسان، غيرت وزارة الدفاع الهندية إجراءاتها الخاصة بشراء الأسلحة من خلال قصرها على الأسلحة المنتجة محليا فقط مع استثناءات قليلة.
جاء إجراء هذه التغييرات كجزء من سياسة " صنع في الهند" التي تتبناها الحكومة الحالية منذ عام 2014 والتي تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي.
وقال سينغ إن وزارة الدفاع الهندية جمعت قائمة بأكثر من 300 نوع من الأسلحة التي لن يتم شراؤها من الخارج.
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