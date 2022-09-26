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https://sputnikarabic.ae/20220926/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلق-على-احتمال-نشوب-حرب-بين-الصين-وتايوان-1068275908.html
رئيس كوريا الجنوبية يعلق على احتمال نشوب حرب بين الصين وتايوان
رئيس كوريا الجنوبية يعلق على احتمال نشوب حرب بين الصين وتايوان
قال رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول، إن كوريا الشمالية قد تقوم بالمزيد من الاستفزازات في حالة نشوب حرب بين الصين وتايوان (الصين). 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T14:46+0000
2022-09-26T14:46+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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جاء ذلك ردا على سؤال لشبكة إخبارية أمريكية، حول احتمال نشوب حرب بين الصين وتايوان،، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.وقال يون سيوك - يول، إن كوريا الجنوبية وتايوان لهما أهمية بالغة بالنسبة لواشنطن ولهذا السبب سيتم الدفاع عنهما من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.وحول ما أثير عن رفضه مقابلة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، خلال زيارتها الأخيرة إلى كوريا الجنوبية، قال رئيس كوريا الجنوبية، إنه أجرى مكالمة مثمرة معها وأعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي، وأنها تفهمت وضعه خلال الزيارة، التي تزامنت مع إجازته".
https://sputnikarabic.ae/20220925/سيئول-عن-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-جديدا-استفزاز-يزيد-التوترات-1068203217.html
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العالم, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية يعلق على احتمال نشوب حرب بين الصين وتايوان

14:46 GMT 26.09.2022
© AP Photo / Mary Altafferرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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قال رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول، إن كوريا الشمالية قد تقوم بالمزيد من الاستفزازات في حالة نشوب حرب بين الصين وتايوان (الصين).
جاء ذلك ردا على سؤال لشبكة إخبارية أمريكية، حول احتمال نشوب حرب بين الصين وتايوان،، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.
وتابع: "التعامل مع بيونغ يانغ، يمثل أولوية قصوى لكل من سيئول وواشنطن في حالة نشوب حرب بين الصين وتايوان"، مضيفا: "يجب أن نواجه التهديد الكوري الشمالي أولا".
وقال يون سيوك - يول، إن كوريا الجنوبية وتايوان لهما أهمية بالغة بالنسبة لواشنطن ولهذا السبب سيتم الدفاع عنهما من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
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وحول ما أثير عن رفضه مقابلة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، خلال زيارتها الأخيرة إلى كوريا الجنوبية، قال رئيس كوريا الجنوبية، إنه أجرى مكالمة مثمرة معها وأعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي، وأنها تفهمت وضعه خلال الزيارة، التي تزامنت مع إجازته".
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
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