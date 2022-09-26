https://sputnikarabic.ae/20220926/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلق-على-احتمال-نشوب-حرب-بين-الصين-وتايوان-1068275908.html
رئيس كوريا الجنوبية يعلق على احتمال نشوب حرب بين الصين وتايوان
رئيس كوريا الجنوبية يعلق على احتمال نشوب حرب بين الصين وتايوان
قال رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول، إن كوريا الشمالية قد تقوم بالمزيد من الاستفزازات في حالة نشوب حرب بين الصين وتايوان (الصين). 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T14:46+0000
2022-09-26T14:46+0000
2022-09-26T14:46+0000
العالم
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1068276466_0:156:2993:1840_1920x0_80_0_0_68f5f550439b767bba32800e5fdeb3dc.jpg
جاء ذلك ردا على سؤال لشبكة إخبارية أمريكية، حول احتمال نشوب حرب بين الصين وتايوان،، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.وقال يون سيوك - يول، إن كوريا الجنوبية وتايوان لهما أهمية بالغة بالنسبة لواشنطن ولهذا السبب سيتم الدفاع عنهما من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.وحول ما أثير عن رفضه مقابلة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، خلال زيارتها الأخيرة إلى كوريا الجنوبية، قال رئيس كوريا الجنوبية، إنه أجرى مكالمة مثمرة معها وأعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي، وأنها تفهمت وضعه خلال الزيارة، التي تزامنت مع إجازته".
https://sputnikarabic.ae/20220925/سيئول-عن-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-جديدا-استفزاز-يزيد-التوترات-1068203217.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1068276466_167:0:2827:1995_1920x0_80_0_0_e46713b651e4ee011c2ee319171a5a0b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يعلق على احتمال نشوب حرب بين الصين وتايوان
تابعنا عبر
قال رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول، إن كوريا الشمالية قد تقوم بالمزيد من الاستفزازات في حالة نشوب حرب بين الصين وتايوان (الصين).
جاء ذلك ردا على سؤال لشبكة إخبارية أمريكية، حول احتمال نشوب حرب بين الصين وتايوان،، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.
وتابع: "التعامل مع بيونغ يانغ، يمثل أولوية قصوى لكل من سيئول وواشنطن في حالة نشوب حرب بين الصين وتايوان"، مضيفا: "يجب أن نواجه التهديد الكوري الشمالي
أولا".
وقال يون سيوك - يول، إن كوريا الجنوبية وتايوان لهما أهمية بالغة بالنسبة لواشنطن ولهذا السبب سيتم الدفاع عنهما من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
وحول ما أثير عن رفضه مقابلة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، خلال زيارتها الأخيرة إلى كوريا الجنوبية، قال رئيس كوريا الجنوبية
، إنه أجرى مكالمة مثمرة معها وأعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي، وأنها تفهمت وضعه خلال الزيارة، التي تزامنت مع إجازته".