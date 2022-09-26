https://sputnikarabic.ae/20220926/ريابكوف-موسكو-تواصل-إرسال-إشارات-إلى-واشنطن-محذرة-إياها-من-الخطوات-المتهورة-1068266351.html
ريابكوف: موسكو تواصل إرسال إشارات إلى واشنطن محذرة إياها من الخطوات المتهورة
ريابكوف: موسكو تواصل إرسال إشارات إلى واشنطن محذرة إياها من الخطوات المتهورة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو ترسل إشارات إلى واشنطن، تحذرها فيها من الخطوات المتهورة، لافتا إلى أن عدوانية الولايات... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:43+0000
2022-09-26T12:43+0000
2022-09-26T12:43+0000
روسيا
الخارجية الروسية
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف، خلال برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة التلفزيونية الأولى الروسية، "عدوانيتهم (المسار المتخذ في الولايات المتحدة تجاه روسيا) آخذه في الازدياد.وأضاف ريابكوف "نضطر أن نرسل باستمرار إشارات إلى واشنطن، تحذر من الخطوات المتهورة، الإشارات هذه تؤكد أننا مسؤولين، جدا جدا، عن خطنا".وتابع ريابكوف "لقد تغير شكل العمل، نحن بالمعنى الحقيقي للكلمة، نعمل على إدارة الأزمات. يجب التعامل باستمرار مع سلوك الأمريكيين العنيف والمقلق، بشكل متزايد".وختم ريابكوف قائلا، "نرى محاولاتهم لتعبئة الدول التي تدور في فلكهم، من أجل مواجهة أكثر عدوانية وصعبة مع روسيا".وتمر العلاقات بين موسكو وواشنطن، حاليا، بأخطر مراحلها وأكثرها تعقيدا، منذ أزمة الكاريبي (أزمة الصواريخ الكوبية) عام 1962، وذلك في غمار الحرب الباردة، التي نشأت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وحلفائهما، بعد الحرب العالمية الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بيسكوف-قنوات-الحوار-بين-روسيا-وأمريكا-موجودة-لكنها-متقطعة-بشكل-كبير-1068265349.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف, الولايات المتحدة الأمريكية
ريابكوف: موسكو تواصل إرسال إشارات إلى واشنطن محذرة إياها من الخطوات المتهورة
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو ترسل إشارات إلى واشنطن، تحذرها فيها من الخطوات المتهورة، لافتا إلى أن عدوانية الولايات المتحدة في تزايد مستمر.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف، خلال برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة التلفزيونية الأولى الروسية، "عدوانيتهم (المسار المتخذ في الولايات المتحدة تجاه روسيا) آخذه في الازدياد.
وأضاف ريابكوف "نضطر أن نرسل باستمرار إشارات إلى واشنطن، تحذر من الخطوات المتهورة، الإشارات هذه تؤكد أننا مسؤولين، جدا جدا، عن خطنا".
وتابع ريابكوف "لقد تغير شكل العمل، نحن بالمعنى الحقيقي للكلمة، نعمل على إدارة الأزمات. يجب التعامل باستمرار مع سلوك الأمريكيين
العنيف والمقلق، بشكل متزايد".
وختم ريابكوف قائلا، "نرى محاولاتهم لتعبئة الدول التي تدور في فلكهم، من أجل مواجهة أكثر عدوانية وصعبة مع روسيا".
وتمر العلاقات بين موسكو وواشنطن، حاليا، بأخطر مراحلها وأكثرها تعقيدا، منذ أزمة الكاريبي
(أزمة الصواريخ الكوبية) عام 1962، وذلك في غمار الحرب الباردة، التي نشأت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وحلفائهما، بعد الحرب العالمية الثانية.