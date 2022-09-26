https://sputnikarabic.ae/20220926/صحيفة-ارتفاع-أسعار-الفائدة-الأمريكية-المتهور-تسبب-بحدوث-زلزال-اقتصادي-عالمي-1068289056.html

صحيفة: ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية المتهور تسبب بحدوث "زلزال اقتصادي" عالمي

صحيفة: ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية المتهور تسبب بحدوث "زلزال اقتصادي" عالمي

قام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، الأسبوع الماضي، بمعدل 3 إلى 3.25% سنويا للتخفيف من نمو التضخم الذي يعصف باقتصاد البلاد. 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T18:07+0000

2022-09-26T18:07+0000

2022-09-26T18:07+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1048204425_0:64:2730:1600_1920x0_80_0_0_937b1216e650222e3b9e2d9c1b026607.jpg

وأكد محللون اقتصاديون حول العالم أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، ما يتسبب في حدوث "اضطراب عالمي"، كما قال كاتب العمود شنغ وين، في الطبعة الصينية من "غلوبال تايمز".وبحسب المقال الذي حمل عنوان (ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكي المتهور تسبب في حدوث زلزال اقتصادي عالمي)، قال الكاتب شنغ وين، إن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بكبح التضخم لتلبية هدف البنك المعلن بنسبة 2% عن طريق رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في فترة قصيرة تمتد لـ 12 شهرا هو أمر "صارم جدا، إن لم يكن غير واقعي".ونوه الكاتب إلى أنه "من أجل منع عودة الأصول المقدرة قيمتها بالدولار إلى الولايات المتحدة بسبب سلسلة من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الفيدرالية، ستضطر الاقتصادات الأخرى أيضًا إلى رفع أسعار الفائدة".وخلص وين إلى أن هذا سيؤدي على الأرجح إلى ركود عالمي من شأنه أن يتسبب في تعطل أعمال مئات الملايين من الناس.

https://sputnikarabic.ae/20220926/مجلة-أمريكية-لا-ينبغي-لأحد-أن-يفرقع-الشمبانيا-العقوبات-ضد-روسيا-ضربت-الغرب-ووضعته-في-الزاوية-1068287566.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم