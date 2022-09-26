كارثة وشيكة في السودان... آلاف الجثث المتكدسة بمشرحة "بشائر" تهدد بانتشار الطاعون
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY العلم السوداني
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
حذَّر المجلس الاستشاري للطب العدلي في السودان من انتشار الطاعون في ولاية الخرطوم، وذلك على خلفية قضية تكدس الجثث في مشرحة مستشفى "بشائر".
وشدّد المجلس في مؤتمر صحافيّ عقده اليوم (الاثنين) للحديث عن هذا الملفّ المعلّق منذ أشهر على المخاطر التي يحملها ترك تلك الجثث في مكانها، داعيا السياسيّين إلى عدم تسييس هذه القضيّة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
إنه مشهد مرعب في مشرحة بشائر، ظننت أن آلاف الجثامين مغطاه ومتعفنة، لكنها غير ذلك.. جثث تجلس على كراسي، وأخرى مكومة فوق بعضها، أجسادٌ كاملة وهناك أيضاً المُقطعة والناقصة، جثامين عارية وبعضها مستور، وجوهٌ أغلبها بلا ملامح، لكن الأرواح معلقة وكأنها تقول: "متى ستدفنوني وتكرموا مثواي؟ pic.twitter.com/tEPVhi8ISy— Lina Yagoub (@lina_yagoub) September 11, 2022
وأكد المجلس أنّه لا يمانع استقبال أيّ فريق دوليّ لبحث هذا الملف.
وكانت اللجنة العليا للتعامل مع الجثامين بولاية الخرطوم أعلنت الأسبوع الماضي أن التشريح سيبدأ في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، لا سيما في مستشفى "بشائر"، حيث أهملت آلاف الجثث إلى أن فاحت الروائح الكريهة قبل أشهر عدة، مفجرة جدلا واسعا في البلاد.
ي اخوانا في جثث كتيرة مجهولة الهوية في مشرحة مستشفى بشائر في الازهري مايو#مفقودي_مجزرة_القياده_العامه— MoOhaB (@MohabYsir) August 3, 2019
يشار إلى أن مشرحة "بشائر" في الخرطوم تضم وحدها أكثر من ألف جثة مجهولة الهوية، ما أشعل في البلاد أزمة أخلاقية وصحية وبيئية، حيث تتكدس في تلك المشرحة "أجسادٌ كاملة ومُقطعة أو ناقصة أيضا، فضلا عن جثامين عارية".
وتتولى لجنة مؤلفة من هيئة الطب العدلي والنيابة العامة والشرطة، بالإضافة إلى مراقبين من المجتمع الدولي ومن أسر المفقودين متابعة هذا الملف.