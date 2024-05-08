https://sputnikarabic.ae/20240508/القوات-الروسية-تحرر-كيسلوفكا-ونوفوكالينوفو-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1088639414.html

القوات الروسية تحرر كيسلوفكا ونوفوكالينوفو في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحرر كيسلوفكا ونوفوكالينوفو في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، أن القوات الروسية حررت بالكامل بلدة كيسلوفكا بمقاطعة خاركوف، وقامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T11:52+0000

2024-05-08T11:52+0000

2024-05-08T11:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_eed0172b91a299c592a1932600ec2fcf.jpg

وأضافت الدفاع الروسية، أنه "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وحررت بالكامل بلدة كيسلوفكا بمقاطعة خاركوف".وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الحرس الوطني الحادي والثلاثين في مناطق غريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.وسيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران بأفراد ومعدات الهجوم 92، وألوية المشاة الآلية 28، و93، وألوية المشاة الآلية 56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الرابع للحرس الوطني، 104 و106 من ألوية الدفاع الأرضي العشرين في مناطق سبورنو وأندريفكا وكورديوموفكا ومينكوفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من مجموعة "المركز"، بتحرير بلدة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهزمت أيضًا تشكيلات ألوية الحراس الآلية 132، 68 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة لينينسكوي وأومانسكوي، جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من ألوية المشاة الآلية 24 و47 و100 و59 الآلية، ولواء المشاة الخامس والعشرين المحمول جوًا ولواء المشاة 142 وفوج الهجوم الجوي المنفصل رقم 78 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي ونوفغورودسكوي وفوديانوي وسولوفييفو و سيمينوفكا و بيرفومايسكوي و نيتايلوفو من جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعات ذخيرة أوكرانية وأهدافا في 113 منطقة

https://sputnikarabic.ae/20240508/ضربة-روسية-ضخمة-تسهدف-منشآت-عسكرية-استراتيجية-أوكرانية-وتتسبب-بخسائر-فادحة-1088638586.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري