https://sputnikarabic.ae/20240508/القوات-الروسية-تحرر-كيسلوفكا-ونوفوكالينوفو-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1088639414.html
القوات الروسية تحرر كيسلوفكا ونوفوكالينوفو في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحرر كيسلوفكا ونوفوكالينوفو في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، أن القوات الروسية حررت بالكامل بلدة كيسلوفكا بمقاطعة خاركوف، وقامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T11:52+0000
2024-05-08T11:52+0000
2024-05-08T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، أنه "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وحررت بالكامل بلدة كيسلوفكا بمقاطعة خاركوف".وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الحرس الوطني الحادي والثلاثين في مناطق غريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.وسيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران بأفراد ومعدات الهجوم 92، وألوية المشاة الآلية 28، و93، وألوية المشاة الآلية 56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الرابع للحرس الوطني، 104 و106 من ألوية الدفاع الأرضي العشرين في مناطق سبورنو وأندريفكا وكورديوموفكا ومينكوفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقامت وحدات من مجموعة "المركز"، بتحرير بلدة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهزمت أيضًا تشكيلات ألوية الحراس الآلية 132، 68 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة لينينسكوي وأومانسكوي، جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من ألوية المشاة الآلية 24 و47 و100 و59 الآلية، ولواء المشاة الخامس والعشرين المحمول جوًا ولواء المشاة 142 وفوج الهجوم الجوي المنفصل رقم 78 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي ونوفغورودسكوي وفوديانوي وسولوفييفو و سيمينوفكا و بيرفومايسكوي و نيتايلوفو من جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعات ذخيرة أوكرانية وأهدافا في 113 منطقة
https://sputnikarabic.ae/20240508/ضربة-روسية-ضخمة-تسهدف-منشآت-عسكرية-استراتيجية-أوكرانية-وتتسبب-بخسائر-فادحة-1088638586.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر كيسلوفكا ونوفوكالينوفو في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، أن القوات الروسية حررت بالكامل بلدة كيسلوفكا بمقاطعة خاركوف، وقامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وحررت بالكامل بلدة كيسلوفكا بمقاطعة خاركوف".
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الحرس الوطني الحادي والثلاثين في مناطق غريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
ووفقا للدفاع الروسية، فقد العدو ما يصل إلى 55 عسكريًا ومدفعي هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وسيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران بأفراد ومعدات الهجوم 92، وألوية المشاة الآلية 28، و93، وألوية المشاة الآلية 56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الرابع للحرس الوطني، 104 و106 من ألوية الدفاع الأرضي العشرين في مناطق سبورنو وأندريفكا وكورديوموفكا ومينكوفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 355 عسكريا ودبابة ومركبتين، حسبما ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية.
وقامت وحدات من مجموعة "المركز"، بتحرير بلدة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهزمت أيضًا تشكيلات ألوية الحراس الآلية 132، 68 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة لينينسكوي وأومانسكوي، جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من ألوية المشاة الآلية 24 و47 و100 و59 الآلية، ولواء المشاة الخامس والعشرين المحمول جوًا ولواء المشاة 142 وفوج الهجوم الجوي المنفصل رقم 78 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي ونوفغورودسكوي وفوديانوي وسولوفييفو و سيمينوفكا و بيرفومايسكوي و نيتايلوفو من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.