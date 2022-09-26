https://sputnikarabic.ae/20220926/مصادر-الكهرباء-تنقطع-عن-مقار-دبلوماسية-بالخرطوم-بسبب-إضراب-عمالي-لزيادة-الأجور-1068266190.html
مصادر: الكهرباء تنقطع عن مقار دبلوماسية في الخرطوم بسبب إضراب عمالي لزيادة الأجور
مصادر: الكهرباء تنقطع عن مقار دبلوماسية في الخرطوم بسبب إضراب عمالي لزيادة الأجور
أكدت مصادر سودانية، الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من البنايات الحكومية والمقار الاستراتيجية في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب إضراب عمالي، للمطالبة... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:40+0000
2022-09-26T12:40+0000
2022-09-26T12:42+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت المصادر، لوكالة سبوتنيك، إن "بعض المواقع الحكومية والاستراتيجية قطعت عنها الكهرباء، أبرزها مباني القصر الجمهوري، ووزارة الخارجية بالخرطوم بسبب إضراب العاملين في قطاع الكهرباء".وقررت "لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء"، في بيان أمس الأحد، استئناف خفض أحمال توزيع الكهرباء بالخرطوم، بنسبة 40 بالمئة، ودخول العاملين في قطاع الكهرباء في إضراب كامل بالعاصمة والمناطق المجاورة يومي الإثنين، والثلاثاء، بهدف الضغط على المسؤولين لزيادة أجورهم.وأشار البيان إلى أن "الإضراب عن العمل سوف يستمر حتى تنفيذ الاتفاق الذي تم بين وزارة الطاقة مع العاملين في قطاع الكهرباء، بوقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.وقد أنهى العاملون في قطاع الكهرباء بالسودان، في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، إضرابا شاملا عن العمل استمر 8 أيام؛ بعد التوصل لاتفاق مع وزارة الطاقة.والخميس الماضي، وافق مجلس الوزراء على اتفاق رفع رواتب العاملين بالكهرباء، إلا أنه اشترط تنفيذه على ثلاث مراحل.
https://sputnikarabic.ae/20220924/الخرطوم-الاتحاد-الأفريقي-مستعد-لاستئناف-المشاركة-بالعملية-السياسية-في-السودان-1068186927.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
مصادر: الكهرباء تنقطع عن مقار دبلوماسية في الخرطوم بسبب إضراب عمالي لزيادة الأجور
12:40 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 12:42 GMT 26.09.2022) تابعنا عبر
أكدت مصادر سودانية، الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من البنايات الحكومية والمقار الاستراتيجية في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب إضراب عمالي، للمطالبة بزيادة الأجور.
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت المصادر، لوكالة سبوتنيك، إن "بعض المواقع الحكومية والاستراتيجية قطعت عنها الكهرباء، أبرزها مباني القصر الجمهوري، ووزارة الخارجية بالخرطوم بسبب إضراب العاملين في قطاع الكهرباء".
وأشارت المصادر إلى أن المواقع الحكومية المنقطعة عنها الكهرباء، استعانت بمولدات الكهرباء لتجاوز الموقف.
وقررت "لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء"، في بيان أمس الأحد، استئناف خفض أحمال توزيع الكهرباء بالخرطوم، بنسبة 40 بالمئة، ودخول العاملين في قطاع الكهرباء في إضراب كامل بالعاصمة والمناطق المجاورة يومي الإثنين، والثلاثاء، بهدف الضغط على المسؤولين لزيادة أجورهم.
وأشار البيان إلى أن "الإضراب عن العمل سوف يستمر حتى تنفيذ الاتفاق الذي تم بين وزارة الطاقة مع العاملين في قطاع الكهرباء، بوقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.
وقد أنهى العاملون في قطاع الكهرباء بالسودان، في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، إضرابا شاملا عن العمل استمر 8 أيام؛ بعد التوصل لاتفاق مع وزارة الطاقة.
والخميس الماضي، وافق مجلس الوزراء على اتفاق رفع رواتب العاملين بالكهرباء، إلا أنه اشترط تنفيذه على ثلاث مراحل.