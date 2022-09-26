https://sputnikarabic.ae/20220926/مصرع-6-أشخاص-في-إعصار-يضرب-الفلبين-1068246833.html

مصرع 6 أشخاص في إعصار يضرب الفلبين

مصرع 6 أشخاص في إعصار يضرب الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الاثنين، أن أقوى إعصار يجتاح البلاد هذا العام خلف 6 قتلى، بعد أن ضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية الجزيرة الأكثر ازدحاما بالسكان في... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T08:18+0000

2022-09-26T08:18+0000

2022-09-26T08:18+0000

الفلبين

أخبار المناخ في العالم

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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد لقي خمسة من رجال الإنقاذ مصرعهم بعد إرسالهم لمساعدة السكان الذين غمرت المياه مناطقهم في بلدية سان ميغيل في إقليم بولاكان بالقرب من العاصمة مانيلا.وقال جارنر خيمينيز المسؤول بمكتب الدفاع المدني المحلي إن رجلا مسنا لقي حتفه في انهيار أرضي في بلدية بورديوس بجزر بوليلو، وهي جزء من مقاطعة كويزون، حيث وصلت العاصفة إلى اليابسة.وتسبب إعصار نورو في اقتلاع الأشجار وقطع التيار الكهربائي وإغراق التجمعات السكنية المنخفضة في الوقت الذي اجتاح فيه منطقة لوزون في يومي الأحد والاثنين.لم ترد أي تقارير حتى الآن عن أضرار جسيمة واسعة النطاق من جراء العاصفة، التي ضربت البلاد كإعصار شديد.وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور في إفادة صحفية مع وكالات مكافحة الكوارث: "كنا مستعدين لكل هذا".وأضاف: "قد تعتقد أننا تجاوزناها. لا يوجد شيء مثل المبالغة عندما يتعلق الأمر بالكوارث".

https://sputnikarabic.ae/20220102/اليونسيف-نحو-846-ألف-طفل-في-الفلبين-بحاجة-إلى-المساعدة-جراء-إعصار-راي-1054871274.html

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