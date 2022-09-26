https://sputnikarabic.ae/20220926/نائبة-بايدن-تتباحث-مع-رئيس-الوزراء-الياباني-بشأن-تايوان-وكوريا-الشمالية-1068277520.html
نائبة بايدن تتباحث مع رئيس الوزراء الياباني بشأن تايوان وكوريا الشمالية
نائبة بايدن تتباحث مع رئيس الوزراء الياباني بشأن تايوان وكوريا الشمالية
قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ناقشت مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T14:53+0000
2022-09-26T14:53+0000
2022-09-26T14:53+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر في بيان أن الطرفان "ناقشا الاستفزازات العدوانية وغير المسؤولة التي قامت بها جمهورية الصين الشعبية مؤخرا في مضيق تايوان، وأكدا مجددا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".وأضاف البيان: "كما أدانت هاريس وكيشيدا إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مؤخرا صاروخا باليستيا، وتعهدا بالعمل سويا لمواجهة التهديدات التي يمثلها برنامج الأسلحة النووية والباليستية لكوريا الديمقراطية".وتابع البيت الأبيض في بيانه أنه نائبة الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني ناقشا أهمية حل قضية المواطنين اليابانيين، الذين يُزعم أن كوريا الشمالية اختطفتهم.وتتواجد كامالا هاريس في اليابان حاليا لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق، شينزو آبي.وأثناء وجودها في اليابان، ستلتقي هاريس برئيسي وزراء أستراليا وكوريا الجنوبية لمناقشة التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عمل تحالف "الرباعية" والتغير المناخي.وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، لم يتحدد نوعه، باتجاه بحر اليابان.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.
https://sputnikarabic.ae/20220925/سيئول-عن-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-جديدا-استفزاز-يزيد-التوترات-1068203217.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان, كوريا الشمالية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان, كوريا الشمالية, العالم
نائبة بايدن تتباحث مع رئيس الوزراء الياباني بشأن تايوان وكوريا الشمالية
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قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ناقشت مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير، والتوترات بشأن تايوان.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر في بيان أن الطرفان "ناقشا الاستفزازات العدوانية وغير المسؤولة التي قامت بها جمهورية الصين الشعبية مؤخرا في مضيق تايوان، وأكدا مجددا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وأضاف البيان: "كما أدانت هاريس وكيشيدا إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مؤخرا صاروخا باليستيا، وتعهدا بالعمل سويا لمواجهة التهديدات التي يمثلها برنامج الأسلحة النووية والباليستية لكوريا الديمقراطية".
وتابع البيت الأبيض في بيانه أنه نائبة الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني ناقشا أهمية حل قضية المواطنين اليابانيين، الذين يُزعم أن كوريا الشمالية اختطفتهم.
وتتواجد كامالا هاريس في اليابان حاليا لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق، شينزو آبي.
وأثناء وجودها في اليابان، ستلتقي هاريس برئيسي وزراء أستراليا وكوريا الجنوبية لمناقشة التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عمل تحالف "الرباعية" والتغير المناخي.
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا
، لم يتحدد نوعه، باتجاه بحر اليابان.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.