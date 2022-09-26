https://sputnikarabic.ae/20220926/واشنطن-تؤكد-أن-موسكو-لم-تهدد-باستخدام-النووي-مواجهات-في-القدس-مع-بداية-الأعياد-اليهودية-1068271834.html

واشنطن تؤكد أن موسكو لم تهدد باستخدام النووي.. مواجهات في القدس مع بداية الأعياد اليهودية

واشنطن تؤكد أن موسكو لم تهدد باستخدام النووي.. مواجهات في القدس مع بداية الأعياد اليهودية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن بلاده أجرت محادثات مباشرة وعلى أرفع المستويات مع روسيا خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الاتصال تكرر خلال... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T13:30+0000

2022-09-26T13:30+0000

2022-09-26T13:30+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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26-9 Sputnik World واشنطن تؤكد أن موسكو لم تهدد باستخدام النووي.. مواجهات في القدس مع بداية الأعياد اليهودية

وقال إن الإدارة الأمريكية طالبت بعدم استخدام السلاح النووي في الأزمة الأوكرانية لما له من عواقب وخيمة، مشددا على أن روسيا لم تهدد باستخدام الأسلحة النووية، وإنما حذرت من أنها مستعدة للرد على استفزازات الغرب النووية وتجاوزاته بحق الأمن القومي للبلاد.وقال نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجبة، مختار غباشي، إن التواصل المباشر بين روسيا والولايات المتحدة خلال الأزمات الكبرى من الممكن أن ينهي هذه الأزمات.وأكد غباشي أن واشنطن طرف أصيل في هذه الأزمة، ويدرك الجميع أن الساحة الأوكرانية تشهد حربًا بالوكالة، ويتحدث الغرب صراحة عن مساعدات عسكرية لها، ومعلوم أن الغرب يلعب دور كبير في تأجيج هذه الصراع.مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مناطق متفرقة بالقدس مع بداية الأعياد اليهوديةبدأت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين المدعومين من قوات الجيش والشرطة في أماكن مختلفة بمدينة القدس المحتلة.رفعت القوات الإسرائيلية حالة التأهب حتى انتهاء فترة الأعياد، ونشرت الآلاف من الجنود في القدس وعلى الحواجز وعززت تواجدها بثلاث كتائب عسكرية في محيط نابلس والخليل وأغلقت المعابر مع قطاع غزة.ودعت حركة فتح الشعب الفلسطيني إلى النفير العامّ، والتصدّي لاقتحامات الجماعات المُتطرّفة والمستوطنين للمسجد الأقصى، ومنعهم من أداء صلواتهم التلموديّة، والنفخ بالبوق.وقال خبير الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، ناجي شكري الظاظا، إن السبب الرئيسي في اندلاع الأحداث الأخيرة هو المحاولات الإسرائيلية لتحويل معلم إسلامي، ومكان لأداء العبادة لدى المسلمين إلى معبد لليهود، بما يخالف كل الشرائع والأديان والقوانين، ويريدون أن يستخدموا من أجل تطبيق ذلك قوة وسطوة الدولة والوضع القائم والجيش، في محاولة لاستنساخ تجربة الحرم الابراهيمي، وهذا هو ما يسبب هذا الاحتكاك.وأضاف: "ما قام به الإسرائيليون هو انتهاك للحرمات والمقدسات الإسلامية والعربية والفلسطينية في مدينة القدس".اتهامات إيرانية لأمريكا بدعم المتظاهرين.. والاتحاد الأوروبي يحذر من التفريط في القوةاتهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة بالتدخل في دعم التظاهرات التي تجري في البلاد.وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، ندد عبد اللهيان، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الدعم الأمريكي لمن أسماهم مثيري الشغب.وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم.وأضاف أن قرار السلطات الإيرانية تقييد الوصول إلى الانترنت وتعطيل منصات التواصل الاجتماعي انتهاك لحرية التعبير.وأكد بوريل أنه سيواصل بحث جميع الخيارات المتاحة للرد على مقتل مهسا أميني وعلى استجابة قوات الأمن الإيرانية للاحتجاجات التي تلت ذلك.وأشار إلى أنه: "يتعين الفصل بين المحتجين والمخربين، فمن يحتج على وفاة فتاة في قسم شرطة بعد اعتقالها، أو من يحتج لأسباب مدنية واجتماعية واقتصادية هؤلاء لهم حق، ولا أحد يعارضهم، لكن هناك مندسين بين المحتجين يستغلون الأحداث لإثارة أعمال شغب ونهب، فضلا عن بعض المندسين الذين تدفع لهم أمريكا وأوروبا لتخريب الأموال العامة، والصدام مع الأمن وتخريب المرافق".

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