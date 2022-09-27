https://sputnikarabic.ae/20220927/الأردن-يتفق-مع-السعودية-على-التشغيل-التجاري-لمشروع-الربط-الكهربائي-بينهما-في-2025-1068300452.html
الأردن يتفق مع السعودية على التشغيل التجاري لمشروع الربط الكهربائي بينهما في 2025
الأردن يتفق مع السعودية على التشغيل التجاري لمشروع الربط الكهربائي بينهما في 2025
أعلنت وزارة الطاقة الاردنية أن عمان تتفق مع الرياض على التشغيل التجاري لمشروع الربط الطهربائي بينهما في عام 2025. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T08:28+0000
2022-09-27T08:28+0000
2022-09-27T08:28+0000
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وقالت الوزراة إن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أمجد الرواشدة، ناقش مع وفد سعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة، مازن بن علي البهكلي، الاتفاقيات الثلاث الخاصة بمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي، والتي يتوقع الانتهاء منها وتوقيعها رسمياً قبل نهاية العام الحالي.وأكد المسؤول الأردني "أهمية المشروع في تعزيز استقراريه وموثوقية الشبكة الكهربائية في البلدين من خلال توفير الدعم والاحتياطي اللازم، إضافة الى تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات ذروة الاحمال الكهربائية لدى الجانبين من خلال الاستفادة من التنوع والتباين، الذي يطرأ على الطلب اليومي والموسمي على الكهرباء".كما أشار الرواشدة إلى أهمية منظومات الربط الكهربائي البيني في تخفيض كلف الطاقة الكهربائية ورفع استقرارية هذه الأنظمة، لافتا الى أن التحول للشبكات المرنة ومنظومات الربط الكهربائي البيني بين الدول أصبح ضرورة من ضرورات أنظمة الطاقة الكهربائية الحديثة ومقوما أساسيا للأنظمة الكهربائية المستدامة والخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة.
https://sputnikarabic.ae/20220818/العراق-يعلن-موعد-إنجاز-الربط-الكهربائي-الخليجي-ويكشف-أسباب-تأخر-تشغيل-الخط-التركي-1066577945.html
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار الأردن, السعودية, قطاع الطاقة
العالم العربي, اقتصاد, أخبار الأردن, السعودية, قطاع الطاقة
الأردن يتفق مع السعودية على التشغيل التجاري لمشروع الربط الكهربائي بينهما في 2025
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أعلنت وزارة الطاقة الاردنية أن عمان تتفق مع الرياض على التشغيل التجاري لمشروع الربط الطهربائي بينهما في عام 2025.
وقالت الوزراة إن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أمجد الرواشدة، ناقش مع وفد سعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة، مازن بن علي البهكلي، الاتفاقيات الثلاث الخاصة بمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي، والتي يتوقع الانتهاء منها وتوقيعها رسمياً قبل نهاية العام الحالي.
وقال الرواشدة إن "الجانبين توافقا على أن يتم في النصف الثاني من عام 2025 تشغيل المشروع تجاريا"، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعات عقدت في عمان على مدى يومين سير العمل بمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي بما يعزز التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة.
وأكد المسؤول الأردني "أهمية المشروع في تعزيز
استقراريه وموثوقية الشبكة الكهربائية في البلدين من خلال توفير الدعم والاحتياطي اللازم، إضافة الى تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات ذروة الاحمال الكهربائية لدى الجانبين من خلال الاستفادة من التنوع والتباين، الذي يطرأ على الطلب اليومي والموسمي على الكهرباء".
وأضاف الرواشدة "من شأن المشروع تحسين اقتصاديات تشغيل المنظومات الكهربائية ورفع كفاءة تشغيل المنظومة الكهربائية في كلا البلدين"، مشيرا "إلى البعد الاستراتيجي للمشروع والمتمثل في تحقيق التكامل الطاقي العربي وأسواق كهرباء إقليمية".
كما أشار الرواشدة إلى أهمية منظومات الربط الكهربائي البيني في تخفيض كلف الطاقة الكهربائية ورفع استقرارية هذه الأنظمة، لافتا الى أن التحول للشبكات المرنة ومنظومات الربط الكهربائي البيني بين الدول أصبح ضرورة من ضرورات أنظمة الطاقة الكهربائية الحديثة ومقوما أساسيا للأنظمة الكهربائية المستدامة والخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة.