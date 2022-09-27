https://sputnikarabic.ae/20220927/السعودية-تفوض-بنوكا-عالمية-لطرح-سندات-خضراء-بالدولار-لأول-مرة-1068326661.html
السعودية تفوض بنوكا عالمية لطرح سندات خضراء بالدولار لأول مرة
السعودية تفوض بنوكا عالمية لطرح سندات خضراء بالدولار لأول مرة
فوض صندوق الثروة السيادي السعودي، البنوك ببيع سندات خضراء بالدولار لأول مرة، حيث تسعى المملكة إلى إعادة تشكيل خططها في القضايا البيئية. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T17:06+0000
2022-09-27T17:06+0000
2022-09-27T17:06+0000
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
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نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع مصارف "بي إن بي باربيا" و"سيتي غروب" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان"، على أن يدعوا لبدء الطرح يوم الثلاثاء.تأتي عملية البيع في الوقت الذي تسعى فيه السعودية - إحدى أكبر مصدري النفط في العالم – بعدما أعلنت المملكة سابقا عن خطط للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. تستثمر السعودية بكثافة في الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين كمصدر أنظف للطاقة.يعتبر صندوق الاستثمارات العامة داعما رئيسيا للعديد من الطموحات الخضراء للبلاد وسيستخدم عائدات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في واحد أو أكثر من المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة.فوض صندوق الاستثمارات العامة لتطوير 70% من برنامج الطاقة المتجددة في المملكة، ويتوقع أن يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء بحلول عام 2026. مع ذلك، حتى مع وعودها بمعالجة الانبعاثات، تشرع المملكة في خطة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للسلع بما في ذلك النفط والغاز والمعادن.
https://sputnikarabic.ae/20220927/حادث-التيار-الشمالي-كيف-يهدد-أوروبا-بأزمة-اقتصادية-أعمق-مما-حدث-في-2009-1068324114.html
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أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
السعودية تفوض بنوكا عالمية لطرح سندات خضراء بالدولار لأول مرة
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فوض صندوق الثروة السيادي السعودي، البنوك ببيع سندات خضراء بالدولار لأول مرة، حيث تسعى المملكة إلى إعادة تشكيل خططها في القضايا البيئية.
نقلت وكالة
"بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع مصارف "بي إن بي باربيا" و"سيتي غروب" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان"، على أن يدعوا لبدء الطرح يوم الثلاثاء.
تأتي عملية البيع في الوقت الذي تسعى فيه السعودية - إحدى أكبر مصدري النفط في العالم – بعدما أعلنت المملكة سابقا عن خطط للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. تستثمر السعودية
بكثافة في الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين كمصدر أنظف للطاقة.
يعتبر صندوق الاستثمارات العامة داعما رئيسيا للعديد من الطموحات الخضراء للبلاد وسيستخدم عائدات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في واحد أو أكثر من المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة.
فوض صندوق الاستثمارات العامة لتطوير 70% من برنامج الطاقة المتجددة في المملكة، ويتوقع أن يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء بحلول عام 2026. مع ذلك، حتى مع وعودها بمعالجة الانبعاثات، تشرع المملكة في خطة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للسلع بما في ذلك النفط والغاز والمعادن.