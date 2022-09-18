https://sputnikarabic.ae/20220918/السعودية-تستعد-لبيع-30-من-شركة-الحفر-العربية-عبر-طرح-أولي-في-البورصة-1067908420.html
السعودية تستعد لبيع 30% من شركة "الحفر العربية" عبر طرح أولي في البورصة
السعودية تستعد لبيع 30% من شركة "الحفر العربية" عبر طرح أولي في البورصة
استعانت شركة الحفر العربية، المملوكة جزئيا لشركة "شلمبرغيه" الأمريكية، بمصارف "غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"إس إن بي كابيتال"، لإدارة الاكتتاب العام لأسهمها... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T16:14+0000
2022-09-18T16:14+0000
2022-09-18T16:14+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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"الحفر العربية" هي شركة سعودية تقدم خدمات لحقول النفط، ومن المقرر أن تبيع 26.7 مليون سهم، أو ما يعادل 30% في طرح عام أولي، على أن يحدد السعر لاحقا، بحسب بيان نقلته وكالة "بلومبيرغ".وأضافت أن نحو ثلث الاكتتاب العام الأولي سيكون أسهما جديدة، وستستخدم العائدات لتوسيع الأسطول البري والبحري للشركة وتوسيع العمليات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.وتشغل الشركة العربية للحفر 45 حفارا وبلغت عائداتها 586 مليون دولار العام الماضي. كما أن لديها طلبات متراكمة بقيمة 2.2 مليار دولار.وقال الرئيس التنفيذي غسان مرداد في مقابلة: "نحن في فترة نمو غير مسبوق لشركة الحفر العربية - أسعار النفط مرتفعة والطلب على الطاقة مرتفع ونحن في تزايد. لدينا استراتيجية واضحة للنمو، في السعودية أو خارجها، وهذا يحتاج إلى الكثير من التمويل".قد تصل قيمة شركة الحفر العربية إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، وفقا لما قاله أشخاص مطلعون لـ"بلومبيرغ" في أبريل/ نيسان. تأسست الشركة في عام 1964 وتعد "أرامكو" السعودية، منتج الطاقة الحكومي في المملكة، من بين عملائها الرئيسيين.تمتلك شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية، وهي شركة يسيطر عليها صندوق الاستثمارات العامة، نسبة 51% من شركة الحفر العربية، فيما تمتلك "شلمبرغيه" الباقي.
https://sputnikarabic.ae/20220915/سلطنة-عمان-تستعد-لبيع-حصة-في-شركة-طاقة-حكومية-بقيمة-800-مليون-دولار-1067794316.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, أخبار السعودية اليوم
السعودية تستعد لبيع 30% من شركة "الحفر العربية" عبر طرح أولي في البورصة
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استعانت شركة الحفر العربية، المملوكة جزئيا لشركة "شلمبرغيه" الأمريكية، بمصارف "غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"إس إن بي كابيتال"، لإدارة الاكتتاب العام لأسهمها في الرياض.
"الحفر العربية" هي شركة سعودية تقدم خدمات لحقول النفط، ومن المقرر أن تبيع 26.7 مليون سهم، أو ما يعادل 30% في طرح عام أولي، على أن يحدد السعر لاحقا، بحسب بيان نقلته وكالة
"بلومبيرغ".
وأضافت أن نحو ثلث الاكتتاب العام
الأولي سيكون أسهما جديدة، وستستخدم العائدات لتوسيع الأسطول البري والبحري للشركة وتوسيع العمليات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وتشغل الشركة العربية للحفر 45 حفارا وبلغت عائداتها 586 مليون دولار العام الماضي. كما أن لديها طلبات متراكمة بقيمة 2.2 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي غسان مرداد في مقابلة: "نحن في فترة نمو غير مسبوق لشركة الحفر العربية - أسعار النفط مرتفعة والطلب على الطاقة مرتفع ونحن في تزايد. لدينا استراتيجية واضحة للنمو، في السعودية أو خارجها، وهذا يحتاج إلى الكثير من التمويل".
قد تصل قيمة شركة الحفر العربية إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، وفقا لما قاله أشخاص مطلعون لـ"بلومبيرغ" في أبريل/ نيسان. تأسست الشركة في عام 1964 وتعد "أرامكو" السعودية، منتج الطاقة الحكومي في المملكة، من بين عملائها الرئيسيين.
تمتلك شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية، وهي شركة يسيطر عليها صندوق الاستثمارات العامة، نسبة 51% من شركة الحفر العربية، فيما تمتلك "شلمبرغيه" الباقي.