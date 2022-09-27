https://sputnikarabic.ae/20220927/الصين-عن-بومبيو-بعد-زيارته-إلى-تايوان-سياسي-ذو-مصداقية-متضائلة-ويحقق-مكاسب-سياسية-شخصية-1068318586.html
الصين عن بومبيو بعد زيارته إلى تايوان: سياسي ذو مصداقية متضائلة ويحقق مكاسب سياسية شخصية
الصين عن بومبيو بعد زيارته إلى تايوان: سياسي ذو مصداقية متضائلة ويحقق مكاسب سياسية شخصية
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إلى تايوان. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T14:16+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي: "لقد ذكرتم سياسيا سابقا ذو مصداقية متضائلة، قام بهذه الأعمال المثيرة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية".وأردف وينبين أن "حسابات بومبيو لن تتحقق".ووصل وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إلى تايوان (الصين)، مساء أمس الاثنين، قبل حضوره المقرر لمنتدى أعمال في كاوشيونغ اليوم الثلاثاء.وألقى بومبيو خطابا اليوم في منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونغ، والذي تستضيفه صحيفة "ليبرتي تايمز"، بحسب صحيفة "Focus Taiwan" التايوانية.كما أنه من المتوقع أيضا أن يلقي بومبيو كلمة أمام غرف التجارة التايوانية العالمية، غدا الأربعاء، وسيزور العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة في الجزء الجنوبي من البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ليبرتي تايمز".وتعد هذه هي الزيارة الثانية لمايك بومبيو إلى تايوان (الصين) خلال 2022، بعد أن كانت الأولى في شهر مارس/ آذار، واستمرت 4 أيام.وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في 3 أغسطس/ آب، على الرغم من احتجاجات بكين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/بومبيو-يزور-تايوان-للمرة-الثانية-وسط-توتر-مع-الصين-1068307172.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين عن بومبيو بعد زيارته إلى تايوان: سياسي ذو مصداقية متضائلة ويحقق مكاسب سياسية شخصية
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علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إلى تايوان.
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي
: "لقد ذكرتم سياسيا سابقا ذو مصداقية متضائلة، قام بهذه الأعمال المثيرة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية".
وأردف وينبين أن "حسابات بومبيو لن تتحقق".
ووصل وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إلى تايوان (الصين)، مساء أمس الاثنين، قبل حضوره المقرر لمنتدى أعمال في كاوشيونغ اليوم الثلاثاء.
وألقى بومبيو خطابا اليوم في منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونغ، والذي تستضيفه صحيفة "ليبرتي تايمز"، بحسب صحيفة
"Focus Taiwan" التايوانية.
كما أنه من المتوقع أيضا أن يلقي بومبيو كلمة أمام غرف التجارة التايوانية العالمية، غدا الأربعاء، وسيزور العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة في الجزء الجنوبي من البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ليبرتي تايمز".
وتعد هذه هي الزيارة الثانية لمايك بومبيو إلى تايوان (الصين) خلال 2022، بعد أن كانت الأولى في شهر مارس/ آذار، واستمرت 4 أيام.
وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في 3 أغسطس/ آب، على الرغم من احتجاجات بكين.