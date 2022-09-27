بدء فرز أصوات الاستفاءات في المناطق المحررة

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بدأت عملية فرز أصوات الاستفتاءات لانضمام المناطق المحررة في أوكرانيا إلى روسيا بعد 5 أيام من التصويت.
14:42 GMT 27.09.2022
باسيتشنيك: أعددنا مناشدة للرئيس الروسي بشأن انضمام جمهورية لوغانسك إلى روسيا
قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إنه أعد مناشدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة الانضمام إلى إلى روسيا الاتحادية.
وقال باسيتشنيك "آمل حقًا أن أذهب إلى موسكو في المستقبل القريب، اليوم أو غدا. لقد أعددت مناشدة مقابلة لرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مع طلب للنظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية لروسيا ككيان، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الروسية".
14:35 GMT 27.09.2022
بيانات أولية: 97.74%من المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا بعد فرز 57% من الأصوات في منطقة زابوروجيه.
14:32 GMT 27.09.2022
96.30 من المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا بعد فرز 53% من الأصوات في منطقة خيرسون.
14:18 GMT 27.09.2022
13:57 GMT 27.09.2022
13:55 GMT 27.09.2022