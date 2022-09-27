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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/بداية-فرز-أصوات-الاستفاءات-قي-المناطق-المحررة-1068316777.html
بدء فرز أصوات الاستفاءات في المناطق المحررة
بدء فرز أصوات الاستفاءات في المناطق المحررة
بدأت عملية فرز أصوات الاستفتاءات لانضمام المناطق المحررة في أوكرانيا إلى روسيا بعد 5 أيام من التصويت. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T14:42+0000
2022-09-27T14:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, новый онлайн для белой редактуры, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
بدء فرز أصوات الاستفتاءات في المناطق المحررة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه - سبوتنيك عربي

بدء فرز أصوات الاستفاءات في المناطق المحررة

14:42 GMT 27.09.2022
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بدأت عملية فرز أصوات الاستفتاءات لانضمام المناطق المحررة في أوكرانيا إلى روسيا بعد 5 أيام من التصويت.
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14:42 GMT 27.09.2022
باسيتشنيك: أعددنا مناشدة للرئيس الروسي بشأن انضمام جمهورية لوغانسك إلى روسيا
قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إنه أعد مناشدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة الانضمام إلى إلى روسيا الاتحادية.
وقال باسيتشنيك "آمل حقًا أن أذهب إلى موسكو في المستقبل القريب، اليوم أو غدا. لقد أعددت مناشدة مقابلة لرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مع طلب للنظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية لروسيا ككيان، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الروسية".
14:35 GMT 27.09.2022
بيانات أولية: 97.74%من المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا بعد فرز 57% من الأصوات في منطقة زابوروجيه.
14:32 GMT 27.09.2022
96.30 من المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا بعد فرز 53% من الأصوات في منطقة خيرسون.
14:18 GMT 27.09.2022
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
اليوم الخامس من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
13:22 GMT
13:57 GMT 27.09.2022
13:55 GMT 27.09.2022
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
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