بدء فرز أصوات الاستفاءات في المناطق المحررة

باسيتشنيك: أعددنا مناشدة للرئيس الروسي بشأن انضمام جمهورية لوغانسك إلى روسيا

قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إنه أعد مناشدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة الانضمام إلى إلى روسيا الاتحادية.

وقال باسيتشنيك "آمل حقًا أن أذهب إلى موسكو في المستقبل القريب، اليوم أو غدا. لقد أعددت مناشدة مقابلة لرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مع طلب للنظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية لروسيا ككيان، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الروسية".