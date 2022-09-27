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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/بوتين-ما-تقوم-به-الدول-الغنية-بشأن-المواد-الغذائية-أشبه-ما-يكون-بـالافتراس-1068310807.html
بوتين: ما تقوم به الدول الغنية بشأن المواد الغذائية أشبه ما يكون بـ"الافتراس"
بوتين: ما تقوم به الدول الغنية بشأن المواد الغذائية أشبه ما يكون بـ"الافتراس"
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الدول الغنية في العالم والتي تواصل شراء الغذاء بـ"المفترس". 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T11:26+0000
2022-09-27T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
إهذار الغذاء
تصدير القمح
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في اجتماع بشأن العمل الميداني الموسمي، اليوم الثلاثاء: "عادت تكلفة الغذاء في السوق العالمية إلى مستوياتها التي كانت عليها في بداية العام، لكنها في الوقت نفسه أعلى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في عام 2020. وهذه نتيجة مباشرة - دون أي مبالغة - للسياسة الجشعة التي اتبعتها أغنى البلدان في العالم، التي تواصل بنشاط شراء المواد الغذائية، مستخدمة، من بين أمور أخرى، الانبعاثات، التي يقومون بها باستمرار".وأضاف: "وفي نفس الوقت، المهم هو أن حجم الواردات الأمريكية يفوق الصادرات بمقدار 22.3 مليار دولار. وفي السنوات السابقة، تجاوزت الصادرات الواردات، أي أن الولايات المتحدة تستورد اليوم أغذية من الأسواق العالمية أكثر مما تبيعه".وأشار بوتين إلى أن الحبوب من أوكرانيا تتجاوز أفقر دول العالم، على الرغم من حقيقة أن روسيا تتحدث منذ فترة طويلة عن هذه المشكلة.ووفقًا له، اعتبارا من 23 سبتمبر، من أصل 203 سفن غادرت موانئ أوكرانيا، ذهبت أربع سفن فقط إلى أفقر البلدان بموجب برنامج الأمم المتحدة.وقال: "الحبوب من أوكرانيا لا تزال تمر بجانب أفقر البلدان. ​​نتحدث عن ذلك، نتحدث - كل هذا عبث، ببساطة لا أحد يسمع"، مضيفا: "الوضع هنا لا يتغير .. خداع كامل لا أكثر. أكرر أن الغرب يثير أزمة غذاء عالمية".وبحسب نتائج الربع الثاني من العام الجاري، بلغت واردات الولايات المتحدة من المواد الغذائية بشكل سنوي 218.6 مليار دولار مقابل 185.1 مليار دولار في العام السابق.
https://sputnikarabic.ae/20220924/غوتيريش-يعلن-نقل-43-مليون-طن-من-الغذاء-منذ-توقيع-مبادرة-نقل-حبوب-البحر-الأسود-1068172416.html
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روسيا, إهذار الغذاء, تصدير القمح, فلاديمير بوتين
روسيا, إهذار الغذاء, تصدير القمح, فلاديمير بوتين

بوتين: ما تقوم به الدول الغنية بشأن المواد الغذائية أشبه ما يكون بـ"الافتراس"

11:26 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الدول الغنية في العالم والتي تواصل شراء الغذاء بـ"المفترس".
وقال بوتين في اجتماع بشأن العمل الميداني الموسمي، اليوم الثلاثاء: "عادت تكلفة الغذاء في السوق العالمية إلى مستوياتها التي كانت عليها في بداية العام، لكنها في الوقت نفسه أعلى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في عام 2020. وهذه نتيجة مباشرة - دون أي مبالغة - للسياسة الجشعة التي اتبعتها أغنى البلدان في العالم، التي تواصل بنشاط شراء المواد الغذائية، مستخدمة، من بين أمور أخرى، الانبعاثات، التي يقومون بها باستمرار".
وأضاف: "وفي نفس الوقت، المهم هو أن حجم الواردات الأمريكية يفوق الصادرات بمقدار 22.3 مليار دولار. وفي السنوات السابقة، تجاوزت الصادرات الواردات، أي أن الولايات المتحدة تستورد اليوم أغذية من الأسواق العالمية أكثر مما تبيعه".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
غوتيريش يعلن نقل 4.3 مليون طن من الغذاء منذ توقيع مبادرة نقل حبوب البحر الأسود
24 سبتمبر, 11:43 GMT
وأشار بوتين إلى أن الحبوب من أوكرانيا تتجاوز أفقر دول العالم، على الرغم من حقيقة أن روسيا تتحدث منذ فترة طويلة عن هذه المشكلة.
ووفقًا له، اعتبارا من 23 سبتمبر، من أصل 203 سفن غادرت موانئ أوكرانيا، ذهبت أربع سفن فقط إلى أفقر البلدان بموجب برنامج الأمم المتحدة.
وقال: "الحبوب من أوكرانيا لا تزال تمر بجانب أفقر البلدان. ​​نتحدث عن ذلك، نتحدث - كل هذا عبث، ببساطة لا أحد يسمع"، مضيفا: "الوضع هنا لا يتغير .. خداع كامل لا أكثر. أكرر أن الغرب يثير أزمة غذاء عالمية".
وبحسب نتائج الربع الثاني من العام الجاري، بلغت واردات الولايات المتحدة من المواد الغذائية بشكل سنوي 218.6 مليار دولار مقابل 185.1 مليار دولار في العام السابق.
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