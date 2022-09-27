https://sputnikarabic.ae/20220927/بوتين-ما-تقوم-به-الدول-الغنية-بشأن-المواد-الغذائية-أشبه-ما-يكون-بـالافتراس-1068310807.html

بوتين: ما تقوم به الدول الغنية بشأن المواد الغذائية أشبه ما يكون بـ"الافتراس"

بوتين: ما تقوم به الدول الغنية بشأن المواد الغذائية أشبه ما يكون بـ"الافتراس"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الدول الغنية في العالم والتي تواصل شراء الغذاء بـ"المفترس". 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T11:26+0000

2022-09-27T11:26+0000

2022-09-27T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

إهذار الغذاء

تصدير القمح

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين في اجتماع بشأن العمل الميداني الموسمي، اليوم الثلاثاء: "عادت تكلفة الغذاء في السوق العالمية إلى مستوياتها التي كانت عليها في بداية العام، لكنها في الوقت نفسه أعلى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في عام 2020. وهذه نتيجة مباشرة - دون أي مبالغة - للسياسة الجشعة التي اتبعتها أغنى البلدان في العالم، التي تواصل بنشاط شراء المواد الغذائية، مستخدمة، من بين أمور أخرى، الانبعاثات، التي يقومون بها باستمرار".وأضاف: "وفي نفس الوقت، المهم هو أن حجم الواردات الأمريكية يفوق الصادرات بمقدار 22.3 مليار دولار. وفي السنوات السابقة، تجاوزت الصادرات الواردات، أي أن الولايات المتحدة تستورد اليوم أغذية من الأسواق العالمية أكثر مما تبيعه".وأشار بوتين إلى أن الحبوب من أوكرانيا تتجاوز أفقر دول العالم، على الرغم من حقيقة أن روسيا تتحدث منذ فترة طويلة عن هذه المشكلة.ووفقًا له، اعتبارا من 23 سبتمبر، من أصل 203 سفن غادرت موانئ أوكرانيا، ذهبت أربع سفن فقط إلى أفقر البلدان بموجب برنامج الأمم المتحدة.وقال: "الحبوب من أوكرانيا لا تزال تمر بجانب أفقر البلدان. ​​نتحدث عن ذلك، نتحدث - كل هذا عبث، ببساطة لا أحد يسمع"، مضيفا: "الوضع هنا لا يتغير .. خداع كامل لا أكثر. أكرر أن الغرب يثير أزمة غذاء عالمية".وبحسب نتائج الربع الثاني من العام الجاري، بلغت واردات الولايات المتحدة من المواد الغذائية بشكل سنوي 218.6 مليار دولار مقابل 185.1 مليار دولار في العام السابق.

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روسيا, إهذار الغذاء, تصدير القمح, فلاديمير بوتين