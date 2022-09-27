https://sputnikarabic.ae/20220927/جامعة-الدول-العربية-تتابع-بقلق-كبير-الاشتباكات-المسلحة-العنيفة-بمدينة-الزاوية-الليبية-1068315365.html
جامعة الدول العربية تتابع بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة بمدينة الزاوية الليبية
جامعة الدول العربية تتابع بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة بمدينة الزاوية الليبية
أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها الكبير إزاء الاشتباكات المسلحة العنيفة التي تشهدها مدينة الزاوية الليبية منذ مساء الأحد الماضي. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T13:05+0000
2022-09-27T13:05+0000
2022-09-27T13:05+0000
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وقالت الجامعة في بيان لها أنها تتابع الاشتباكات المسلحة العنيفة التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضراراً بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.وأشار البيان إلى أن الجامعة تعزي ذوي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتجدد الدعوة لجميع الفاعلين بالسعي الجاد لحقن دماء المدنيين الليبيين، والكف عن ترويعهم، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في هذه الاشتباكات.ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة تأكيده على ضرورة إنهاء حالة المواجهات المسلحة الدموية التي تندلع بين فترة وأخرى في العاصمة الليبية طرابلس وسواها من المدن الليبية، من خلال العمل على تحصين اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ضد خطر الانهيار الداهم، وأهمية سعي المؤسسات الليبية الحثيث والعاجل نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي باتت مطلباً محلياً ودولياً مُلحاً.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بعثة-الأمم-المتحدة-لدى-ليبيا-تدين-اشتباكات-الزاوية-وتؤكد-ضرورة-الحماية-غير-المشروطة-للمدنيين-1068278008.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
جامعة الدول العربية تتابع بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة بمدينة الزاوية الليبية
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أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها الكبير إزاء الاشتباكات المسلحة العنيفة التي تشهدها مدينة الزاوية الليبية منذ مساء الأحد الماضي.
وقالت الجامعة في بيان لها أنها تتابع الاشتباكات المسلحة العنيفة
التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضراراً بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.
وأشار البيان إلى أن الجامعة تعزي ذوي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتجدد الدعوة لجميع الفاعلين بالسعي الجاد لحقن دماء المدنيين الليبيين، والكف عن ترويعهم، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في هذه الاشتباكات.
ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة تأكيده على ضرورة إنهاء حالة المواجهات المسلحة الدموية
التي تندلع بين فترة وأخرى في العاصمة الليبية طرابلس وسواها من المدن الليبية، من خلال العمل على تحصين اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ضد خطر الانهيار الداهم، وأهمية سعي المؤسسات الليبية الحثيث والعاجل نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي باتت مطلباً محلياً ودولياً مُلحاً.