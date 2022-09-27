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رئيس الوزراء المصري: "المؤتمر الاقتصادي" فرصة كبيرة للتعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة
رئيس الوزراء المصري: "المؤتمر الاقتصادي" فرصة كبيرة للتعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة
أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن "المؤتمر الاقتصادي"، الذي دعا إليه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود مصر في... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T16:56+0000
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جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، والذي تم مناقشة فيه عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بحضور محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى جانب عدد آخر من الوزراء في الحكومة المصرية، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.كما استعرض الاجتماع السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور "المؤتمر الاقتصادي" الذي كلّف بعقده السيسي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال.وتطرق رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، إلى أن "توجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، تتضمّن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ سعيا للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أجندة وفعاليات "المؤتمر الاقتصادي" في مصر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.كما أعلن عن حل مشاكل الاستيراد في البلاد خلال شهرين، قائلا إن العالم يمر بأزمة بسبب جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية، وتابع: "بنحاول يكون لها أقل تكلفة، بتصور خلال شهر أو 2 بالكتير، تكون كل المعوقات اللي بنقول عليها خلصت".
https://sputnikarabic.ae/20220617/السيسي-التصدي-للأزمة-الاقتصادية-الحالية-يتطلب-تضافر-الجهود-الدولية-1063783487.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

رئيس الوزراء المصري: "المؤتمر الاقتصادي" فرصة كبيرة للتعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة

16:56 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن "المؤتمر الاقتصادي"، الذي دعا إليه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود مصر في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، والذي تم مناقشة فيه عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بحضور محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى جانب عدد آخر من الوزراء في الحكومة المصرية، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
كما استعرض الاجتماع السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور "المؤتمر الاقتصادي" الذي كلّف بعقده السيسي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال.
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وتطرق رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، إلى أن "توجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، تتضمّن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ سعيا للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أجندة وفعاليات "المؤتمر الاقتصادي" في مصر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كما أعلن عن حل مشاكل الاستيراد في البلاد خلال شهرين، قائلا إن العالم يمر بأزمة بسبب جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية، وتابع: "بنحاول يكون لها أقل تكلفة، بتصور خلال شهر أو 2 بالكتير، تكون كل المعوقات اللي بنقول عليها خلصت".
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