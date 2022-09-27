https://sputnikarabic.ae/20220927/مراقبة-سورية-دمشق-ستدعم-نتائج-استفتاء-انضمام-دونيتسك-إلى-روسيا-1068319950.html

مراقبة سورية: دمشق ستدعم نتائج استفتاء انضمام دونيتسك إلى روسيا

مراقبة سورية: دمشق ستدعم نتائج استفتاء انضمام دونيتسك إلى روسيا

أعربت المراقبة الدولية على استفتاء دونيتسك، عضو اللجنة الدستورية السورية من المجتمع المدني، ميس الكريدي، اليوم الثلاثاء، عن ثقتها بأن الحكومة السورية ستعترف... 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T14:32+0000

2022-09-27T14:32+0000

2022-09-27T14:32+0000

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دونيتسك - سبوتنيك. وقالت الكريدي للصحفيين: "أعتقد أن حكومتنا ستعترف، وبالتأكيد ستدعم نتائج الاستفتاء، لأنها تعلم حقيقة ما يجري هنا". وأضافت: "أنا بدوري، سأبذل قصارى جهدي لإطلاع أكبر عدد ممكن من الناس على ما رأيته هنا".وأشارت الكريدي، إلى أن "روسيا وسوريا يجمعهما تاريخ طويل من الصداقة".وتابعت: "في سوريا، نحن ممتنون لكل جندي روسي، على ما فعلوه من أجلنا".وأكدت الكريدي، أن الناس في سوريا يدعمون دونباس، موضحة: "عندما يعلم أصدقائي أنني هنا الآن، يبدون رغبتهم بالقدوم إلى هنا".وكان الاستفتاء على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا قد بدأ في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وينتهي اليوم، فيما ستعلن نتائج التصويت يوم غد 28 سبتمبر.وجاء الاستفتاء بعد أن ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء فوري على الانضمام إلى روسيا الاتحاديةكما توجهت المجالس العامة لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى رئيسي إدارتي المقاطعتين، باقتراح مماثل، حيث أكد ممثلو الجمهوريات والمناطق أن الانضمام إلى روسيا هو قرار ضروري وتاريخي من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا، بالإضافة لردع الناتو الذي يمول نظام كييف لقتل المدنيين في دونباس. وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستدعم قرار سكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون وحقهم في تقرير مصيرهم.

https://sputnikarabic.ae/20220927/بداية-فرز-أصوات-الاستفاءات-قي-المناطق-المحررة-1068316777.html

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