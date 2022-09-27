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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220927/مراقب-يتحدث-عن-قصف-كييف-لمراكز-الاقتراع-1068299785.html
مراقب يتحدث عن قصف كييف لمراكز الاقتراع
مراقب يتحدث عن قصف كييف لمراكز الاقتراع
أكد المراقب الدولي والنائب السابق لمجلس الشعب السوري، إلياس شاهين، أن القوات الأوكرانية تعمدت إطلاق النار على مراكز الاقتراع في بعض المدن لتعطيل الاستفتاء. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T07:42+0000
2022-09-27T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
استفتاء
مراقب
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وقال شاهين في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "قبل وصولي، لاحظت أن العديد من وسائل الإعلام الغربية كتبت أن الجيش الروسي يكاد يجبر السكان المحليين على التصويت تحت تهديد السلاح. ولكن في الواقع، انفجرت قذائف من نظام كييف بالقرب من مراكز الاقتراع في بعض المدن، وكان ذلك لترويع المواطنين، لذلك لا يمكنهم التصويت. سألت الكثير من الناس عن الاستفتاء وقال معظمهم إنهم صوتوا بإخلاص وطواعية".من جانبه، قال المفتش العام للغة الروسية في وزارة التربية السورية، بسام طويل: "لاحظنا أن جميع الناس يرغبون في العودة إلى روسيا، أخذا بعين الاعتبار أن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتنين والمقاطعات الأخرى كانت من ضمن الأراضي الروسية من قبل. والآن ستعود إليها. وهذا أمر طبيعي. جميع السكان سعداء لدرجة أن أعينهم تتوهج. عندهم عيد اليوم، ولا أحد يجبرهم على أي شيء وهذا مهم جدا".رئيس مركز الأبحاث السوري، محمد خميس زريق، بدوره أكد أن "ما نشهده الآن في جمهورية لوغانسك الشعبية هو الحدث التاريخي. يعرف التاريخ الحديث عدة استفتاءات تم إجراؤها نظرا لرغبة الشعب. أما وجود المراقبين الدوليين فأعتقد أنه ضروري لتوفير الآليات، والحديث مع السكان المحليين. كما يمكن مراقبة مصداقية عملية الاستفتاءات".هذا وبدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.
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روسيا, استفتاء, مراقب
روسيا, استفتاء, مراقب

مراقب يتحدث عن قصف كييف لمراكز الاقتراع

07:42 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد المراقب الدولي والنائب السابق لمجلس الشعب السوري، إلياس شاهين، أن القوات الأوكرانية تعمدت إطلاق النار على مراكز الاقتراع في بعض المدن لتعطيل الاستفتاء.
وقال شاهين في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "قبل وصولي، لاحظت أن العديد من وسائل الإعلام الغربية كتبت أن الجيش الروسي يكاد يجبر السكان المحليين على التصويت تحت تهديد السلاح. ولكن في الواقع، انفجرت قذائف من نظام كييف بالقرب من مراكز الاقتراع في بعض المدن، وكان ذلك لترويع المواطنين، لذلك لا يمكنهم التصويت. سألت الكثير من الناس عن الاستفتاء وقال معظمهم إنهم صوتوا بإخلاص وطواعية".

وشبه المراقب السوري إجراءات نظام كييف بأنشطة التنظيمين الإرهابيين "داعش" و"جبهة النصرة" (وهما تنظيمان محظوران في روسيا) في سوريا، قائلا: "هذا مشابه للإرهاب الذي حدث في سوريا على يد "داعش" و"جبهة النصرة". لقد قتلوا كل من يخالفهم. لذلك قتلوا كل من اختلف معهم. لذلك أعتقد أن نظام كييف والإرهابيين الذين كانوا في سوريا لديهم نفس الفكر".

من جانبه، قال المفتش العام للغة الروسية في وزارة التربية السورية، بسام طويل: "لاحظنا أن جميع الناس يرغبون في العودة إلى روسيا، أخذا بعين الاعتبار أن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتنين والمقاطعات الأخرى كانت من ضمن الأراضي الروسية من قبل. والآن ستعود إليها. وهذا أمر طبيعي. جميع السكان سعداء لدرجة أن أعينهم تتوهج. عندهم عيد اليوم، ولا أحد يجبرهم على أي شيء وهذا مهم جدا".
رئيس مركز الأبحاث السوري، محمد خميس زريق، بدوره أكد أن "ما نشهده الآن في جمهورية لوغانسك الشعبية هو الحدث التاريخي. يعرف التاريخ الحديث عدة استفتاءات تم إجراؤها نظرا لرغبة الشعب. أما وجود المراقبين الدوليين فأعتقد أنه ضروري لتوفير الآليات، والحديث مع السكان المحليين. كما يمكن مراقبة مصداقية عملية الاستفتاءات".
هذا وبدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.
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