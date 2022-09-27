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ملك الأردن: يجب تعزيز التعاون بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي
ملك الأردن: يجب تعزيز التعاون بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي
دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T20:54+0000
2022-09-27T20:54+0000
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جاء ذلك خلال لقاء بينه وبين شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في طوكيو، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الثلاثاء.وأكد العاهل الأردني أن التعاون بين دول الإقليم والاتحاد الأوروبي يجب أن يشمل الأمن الغذائي والمياه إضافة إلى مجالات الطاقة والنقل.ولفتت الوكالة إلى أن الملك عبد الله الثاني بحث مع رئيس المجلس الأوروبي، سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الذي قدم العديد من المشروعات لدعم التنمية في الأردن.كما تناول اللقاء بحث العديد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وأبرزها القضية الفلسطينية.وقال الملك عبد الله إن الاتحاد الأوروبي له مواقف تدعم تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل الدولتين.وشدد على أن السلام العادل يجب أن يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ 4 من يونيو/ حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الأردن يبذل ما في وسعه لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، استنادا إلى الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
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https://sputnikarabic.ae/20220920/364-مليون-يورو-منح-من-الاتحاد-الأوروبي-للأردن-1067979547.html
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العالم العربي
العالم العربي

ملك الأردن: يجب تعزيز التعاون بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي

20:54 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء بينه وبين شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في طوكيو، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الثلاثاء.
وأكد العاهل الأردني أن التعاون بين دول الإقليم والاتحاد الأوروبي يجب أن يشمل الأمن الغذائي والمياه إضافة إلى مجالات الطاقة والنقل.
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8 أغسطس, 10:54 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن الملك عبد الله الثاني بحث مع رئيس المجلس الأوروبي، سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الذي قدم العديد من المشروعات لدعم التنمية في الأردن.
كما تناول اللقاء بحث العديد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وأبرزها القضية الفلسطينية.
وقال الملك عبد الله إن الاتحاد الأوروبي له مواقف تدعم تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل الدولتين.
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وشدد على أن السلام العادل يجب أن يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ 4 من يونيو/ حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الأردن يبذل ما في وسعه لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، استنادا إلى الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
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