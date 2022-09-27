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https://sputnikarabic.ae/20220927/نزاهة-السعودية-تعلن-إيقاف-97-شخصا-من-6-وزارات-بتهم-الرشوة-وغسل-الأموال-1068308144.html
"نزاهة" السعودية تعلن إيقاف 97 شخصا من 6 وزارات بتهم الرشوة وغسل الأموال
"نزاهة" السعودية تعلن إيقاف 97 شخصا من 6 وزارات بتهم الرشوة وغسل الأموال
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية، عن حصيلة القضايا التي باشرتها خلال الشهر الماضي، مؤكدة أنها شملت 6 وزارات. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:17+0000
2022-09-27T10:28+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان نشرته الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إنها "باشرت خلال شهر صفر 1444 (أغسطس/آب)، اختصاصاتها عن طريق 3164 جولة رقابية".وأوضحت أنها حققت "مع 147 متهما من وزارات مختلفة، منها الدفاع والداخلية، والصحة، والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية".وقالت إن التهم تنوعت بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.طالع أيضا: هيئة "نزاهة" السعودية تعلن سجن 5 قضاة ومسؤولين لإدانتهم بتهم فساد
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أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

"نزاهة" السعودية تعلن إيقاف 97 شخصا من 6 وزارات بتهم الرشوة وغسل الأموال

10:17 GMT 27.09.2022 (تم التحديث: 10:28 GMT 27.09.2022)
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
CC0 / GDJ / pixabay
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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية، عن حصيلة القضايا التي باشرتها خلال الشهر الماضي، مؤكدة أنها شملت 6 وزارات.
ووفقا لبيان نشرته الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إنها "باشرت خلال شهر صفر 1444 (أغسطس/آب)، اختصاصاتها عن طريق 3164 جولة رقابية".
وأوضحت أنها حققت "مع 147 متهما من وزارات مختلفة، منها الدفاع والداخلية، والصحة، والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية".

وأشارت إلى أن نتيجة التحقيقات أسفرت عن توقيف 97 شخصا، بعضهم تم إطلاق سراحه بكفالة.

وقالت إن التهم تنوعت بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.
طالع أيضا: هيئة "نزاهة" السعودية تعلن سجن 5 قضاة ومسؤولين لإدانتهم بتهم فساد
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