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https://sputnikarabic.ae/20220927/وزير-الخارجية-الإيراني-يتلقى-عرضا-أمريكيا-لـمحادثات-مباشرة-بشأن-الاتفاق-النووي-1068297058.html
وزير الخارجية الإيراني يتلقى عرضا أمريكيا لـ"محادثات مباشرة" بشأن الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني يتلقى عرضا أمريكيا لـ"محادثات مباشرة" بشأن الاتفاق النووي
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الولايات المتحدة دعت طهران، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إجراء محادثات مباشرة حول استعادة... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T04:56+0000
2022-09-27T04:56+0000
إيران
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موسكو - سبوتنيك. وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع موقع "المونيتور": "حتى هنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلقينا رسالة من الأمريكيين:" دعونا نتحدث مباشرة ".وأضاف: "عليكم أن تعطونا الحق في توقع شيء كبير قادم من مثل هذه المحادثات التي لا نراها".وقال أمير عبد اللهيان إن إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "ليس لدينا مشكلة في التعاون أو التفاعل مع الوكالة".وأضاف: "أنتم تعلمون أن تعاوننا لا يزال مستمرا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضمانات... سنواصل بالتأكيد تعاوننا مع الوكالة. لدى الوكالة أسئلة حول ثلاثة مواقع مزعومة يقولون إنها عثرت فيها على اليورانيوم، ونحن مستعدون لتقديم إجابات على هذه الأسئلة".يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.
https://sputnikarabic.ae/20220923/ماكرون-العودة-للاتفاق-حول-برنامج-إيران-النووي-ما-زال-ممكنا-1068117281.html
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إيران

وزير الخارجية الإيراني يتلقى عرضا أمريكيا لـ"محادثات مباشرة" بشأن الاتفاق النووي

04:56 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الولايات المتحدة دعت طهران، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إجراء محادثات مباشرة حول استعادة الاتفاق النووي.
موسكو - سبوتنيك. وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع موقع "المونيتور": "حتى هنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلقينا رسالة من الأمريكيين:" دعونا نتحدث مباشرة ".
وأضاف: "عليكم أن تعطونا الحق في توقع شيء كبير قادم من مثل هذه المحادثات التي لا نراها".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
ماكرون: العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي "ما زالت ممكنة"
23 سبتمبر, 03:40 GMT
وقال أمير عبد اللهيان إن إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "ليس لدينا مشكلة في التعاون أو التفاعل مع الوكالة".
وأضاف: "أنتم تعلمون أن تعاوننا لا يزال مستمرا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضمانات... سنواصل بالتأكيد تعاوننا مع الوكالة. لدى الوكالة أسئلة حول ثلاثة مواقع مزعومة يقولون إنها عثرت فيها على اليورانيوم، ونحن مستعدون لتقديم إجابات على هذه الأسئلة".
يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.
وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.
وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.
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