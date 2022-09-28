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إصابة فلسطينيين بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية
إصابة فلسطينيين بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية
أصيب فلسطينيان، اليوم الأربعاء، بهجوم نفذه مستوطنون على منزل في جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:38+0000
2022-09-28T14:38+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مستوطنين هاجموا منزلا في قرية مادما جنوبي نابلس.ونقلت عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن المواطنين أصيبا بعد أن تم الاعتداء عليهما من قبل عدد من المستوطنين بالضرب.وأوضحت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج اللازم.وذكر شهود عيان أن نحو 20 مستوطنا هاجموا المنزل بشكل مفاجئ، واندلعت على إثرها مواجهات مع السكان.وخلال الفترة الأخيرة تزايدت الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك هذه الاعتداءات، في إطار أهداف رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/تصاعد-وتيرة-الاقتحامات-والاعتقالات-الإسرائيلية-هل-تشهد-فلسطين-انتفاضة-جديدة-1067690797.html
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

إصابة فلسطينيين بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية

14:38 GMT 28.09.2022
© AP Photo / Sebastian Scheinerمستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017
مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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أصيب فلسطينيان، اليوم الأربعاء، بهجوم نفذه مستوطنون على منزل في جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مستوطنين هاجموا منزلا في قرية مادما جنوبي نابلس.
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ونقلت عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن المواطنين أصيبا بعد أن تم الاعتداء عليهما من قبل عدد من المستوطنين بالضرب.
وأوضحت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج اللازم.
وذكر شهود عيان أن نحو 20 مستوطنا هاجموا المنزل بشكل مفاجئ، واندلعت على إثرها مواجهات مع السكان.
وخلال الفترة الأخيرة تزايدت الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.
ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك هذه الاعتداءات، في إطار أهداف رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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