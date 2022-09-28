https://sputnikarabic.ae/20220928/إصابة-فلسطينيين-بهجوم-مستوطنين-في-الضفة-الغربية-1068361652.html
إصابة فلسطينيين بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية
إصابة فلسطينيين بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية
أصيب فلسطينيان، اليوم الأربعاء، بهجوم نفذه مستوطنون على منزل في جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:38+0000
2022-09-28T14:38+0000
2022-09-28T14:38+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مستوطنين هاجموا منزلا في قرية مادما جنوبي نابلس.ونقلت عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن المواطنين أصيبا بعد أن تم الاعتداء عليهما من قبل عدد من المستوطنين بالضرب.وأوضحت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج اللازم.وذكر شهود عيان أن نحو 20 مستوطنا هاجموا المنزل بشكل مفاجئ، واندلعت على إثرها مواجهات مع السكان.وخلال الفترة الأخيرة تزايدت الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك هذه الاعتداءات، في إطار أهداف رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/تصاعد-وتيرة-الاقتحامات-والاعتقالات-الإسرائيلية-هل-تشهد-فلسطين-انتفاضة-جديدة-1067690797.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
إصابة فلسطينيين بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية
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أصيب فلسطينيان، اليوم الأربعاء، بهجوم نفذه مستوطنون على منزل في جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية أن مستوطنين هاجموا منزلا في قرية مادما جنوبي نابلس.
ونقلت عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن المواطنين أصيبا بعد أن تم الاعتداء عليهما من قبل عدد من المستوطنين بالضرب.
وأوضحت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج اللازم.
وذكر شهود عيان أن نحو 20 مستوطنا هاجموا المنزل بشكل مفاجئ، واندلعت على إثرها مواجهات
مع السكان.
وخلال الفترة الأخيرة تزايدت الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.
ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك هذه الاعتداءات، في إطار أهداف رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.