https://sputnikarabic.ae/20220928/إيران-تقصف-مواقع-تابعة-لأحد-الأحزاب-المعارضة-لها-شمالي-العراق-1068348677.html

إيران تقصف مواقع تابعة لأحد الأحزاب المعارضة لها شمالي العراق

إيران تقصف مواقع تابعة لأحد الأحزاب المعارضة لها شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن إيران قصفت مواقع تابعة لأحد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لها، في إقليم كردستان شمالي البلاد. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T10:36+0000

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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن القصف أسفر عن "مقتل وإصابة عناصر من حزب [حرية كردستان] الإيراني المعارض".وأوضح أن "القصف استهدف مواقع تابعة للحزب في قضاء كويسنجق في أربيل شمالي العراق".وفي السياق ذاته"، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن قوات الحرس الثوري استهدفت اليوم، مقرات للإرهابيين الانفصاليين بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة.وأضافت أنه سيتم نشر تفاصيل هذه العملية لاحقا.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، عن بدء عمليات عسكرية ضد الإرهابيين الانفصاليين على حد وصفه.

https://sputnikarabic.ae/20220924/الحرس-الثوري-عملياتنا-في-كردستان-العراق-ستستمر-ونطالب-المدنيين-بالابتعاد-عن-مقار-الجماعات-الإرهابية-1068185219.html

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