عربي
https://sputnikarabic.ae/20220928/إيران-تقصف-مواقع-تابعة-لأحد-الأحزاب-المعارضة-لها-شمالي-العراق-1068348677.html
إيران تقصف مواقع تابعة لأحد الأحزاب المعارضة لها شمالي العراق
إيران تقصف مواقع تابعة لأحد الأحزاب المعارضة لها شمالي العراق
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن إيران قصفت مواقع تابعة لأحد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لها، في إقليم كردستان شمالي البلاد. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T10:36+0000
2022-09-28T10:36+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048126944_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_32888bd7b571b71021a9b40e8d0313d7.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن القصف أسفر عن "مقتل وإصابة عناصر من حزب [حرية كردستان] الإيراني المعارض".وأوضح أن "القصف استهدف مواقع تابعة للحزب في قضاء كويسنجق في أربيل شمالي العراق".وفي السياق ذاته"، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن قوات الحرس الثوري استهدفت اليوم، مقرات للإرهابيين الانفصاليين بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة.وأضافت أنه سيتم نشر تفاصيل هذه العملية لاحقا.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، عن بدء عمليات عسكرية ضد الإرهابيين الانفصاليين على حد وصفه.
https://sputnikarabic.ae/20220924/الحرس-الثوري-عملياتنا-في-كردستان-العراق-ستستمر-ونطالب-المدنيين-بالابتعاد-عن-مقار-الجماعات-الإرهابية-1068185219.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048126944_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39dc18fda2d6260e7f8a77b80271f5ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

إيران تقصف مواقع تابعة لأحد الأحزاب المعارضة لها شمالي العراق

10:36 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن إيران قصفت مواقع تابعة لأحد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لها، في إقليم كردستان شمالي البلاد.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن القصف أسفر عن "مقتل وإصابة عناصر من حزب [حرية كردستان] الإيراني المعارض".
وأوضح أن "القصف استهدف مواقع تابعة للحزب في قضاء كويسنجق في أربيل شمالي العراق".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
الحرس الثوري: عملياتنا في كردستان العراق ستستمر ونطالب المدنيين بالابتعاد عن مقار الجماعات الإرهابية
24 سبتمبر, 15:58 GMT
وفي السياق ذاته"، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن قوات الحرس الثوري استهدفت اليوم، مقرات للإرهابيين الانفصاليين بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة.
وأضافت أنه سيتم نشر تفاصيل هذه العملية لاحقا.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، عن بدء عمليات عسكرية ضد الإرهابيين الانفصاليين على حد وصفه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала