https://sputnikarabic.ae/20220928/القوات-الأوكرانية-تطلق-4-صواريخ-هيمارس-أمريكية-على-مدينة-ليسيتشانسك-بجمهورية-لوغانسك-1068337518.html
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك
أطلقت القوات الأوكرانية، ليل الأربعاء، أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك بالجمهورية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T02:08+0000
2022-09-28T02:08+0000
2022-09-28T02:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00.20 (يتطابق مع توقيت موسكو) على مدينة ليسيتشانسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك
02:08 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 02:09 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية، ليل الأربعاء، أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك بالجمهورية.
لوغانسك - سبوتنيك
. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00.20 (يتطابق مع توقيت موسكو) على مدينة ليسيتشانسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف
الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.