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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220928/القوات-الأوكرانية-تطلق-4-صواريخ-هيمارس-أمريكية-على-مدينة-ليسيتشانسك-بجمهورية-لوغانسك-1068337518.html
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك
القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك
أطلقت القوات الأوكرانية، ليل الأربعاء، أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك بالجمهورية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T02:08+0000
2022-09-28T02:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00.20 (يتطابق مع توقيت موسكو) على مدينة ليسيتشانسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك

02:08 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 02:09 GMT 28.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 17 سبتمبر 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 17 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
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أطلقت القوات الأوكرانية، ليل الأربعاء، أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة ليسيتشانسك بالجمهورية.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 00.20 (يتطابق مع توقيت موسكو) على مدينة ليسيتشانسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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