https://sputnikarabic.ae/20220828/القوات-الأوكرانية-تجدد-استهداف-المدنيين-في-مقاطعة-خيرسون-1066933387.html
القوات الأوكرانية تجدد استهداف المدنيين في مقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تجدد استهداف المدنيين في مقاطعة خيرسون
قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في منطقة خيرسون، اليوم الأحد، إن قصف نوفايا كاخوفكا ومحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون تم تنفيذه... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:50+0000
2022-08-28T14:50+0000
2022-08-28T14:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ليونيف لـ"سبوتنيك": "هاجمت القوات الأوكرانية نوفايا كاخوفكا أربع مرات، وتم إطلاق إجمالي 20 صاروخًا، وتصدى لها الدفاع الجوي، ووقعت إصابات في وسط المدينة ومنطقة محطة الطاقة الكهرومائية".وأعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، في 26 أغسطس/آب، أن وسائل الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الروسية، قامت بالتصدي لقصف صاروخي أوكراني على خيرسون؛ لافتا إلى اعتراض وتدمير جميع الصواريخ.وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك الكثير من القصف الصاروخي. قامت وسائل الدفاع الجوي بإسقاطها جميعها، والتصدي لهجوم صاروخي كبير. لا توجد أضرار".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا، لحماية المدنيين في لوغانسك ودونيتسك، من بطش قوات أوكرانيا، التي اضطهدت المواطنين، على مدار ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220828/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066918516.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تجدد استهداف المدنيين في مقاطعة خيرسون
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قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة كاخوفكا في منطقة خيرسون، اليوم الأحد، إن قصف نوفايا كاخوفكا ومحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون تم تنفيذه من خلال راجمات "هيمارس" وصواريخ "توشكا أو".
وقال ليونيف لـ"سبوتنيك": "هاجمت القوات الأوكرانية نوفايا كاخوفكا أربع مرات، وتم إطلاق إجمالي 20 صاروخًا، وتصدى لها الدفاع الجوي، ووقعت إصابات في وسط المدينة ومنطقة محطة الطاقة الكهرومائية".
وأردف ليونيف: "القوات الأوكرانية تقصف المدينة بشكل شبه يومي، في محاولة لتدمير البنية التحتية المدنية ومنع إقامة حياة سلمية".
وأعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، في 26 أغسطس/آب، أن وسائل الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الروسية، قامت بالتصدي لقصف صاروخي أوكراني على خيرسون؛ لافتا إلى اعتراض وتدمير جميع الصواريخ.
وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك الكثير من القصف الصاروخي. قامت وسائل الدفاع الجوي بإسقاطها جميعها، والتصدي لهجوم صاروخي كبير. لا توجد أضرار".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا، لحماية المدنيين في لوغانسك ودونيتسك، من بطش قوات أوكرانيا، التي اضطهدت المواطنين، على مدار ثماني سنوات.