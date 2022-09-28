https://sputnikarabic.ae/20220928/المنظمة-الدولية-للهجرة-هناك-زيادة-حادة-في-الأزمات-الإنسانية-1068342944.html
المنظمة الدولية للهجرة: هناك زيادة حادة في الأزمات الإنسانية
المنظمة الدولية للهجرة: هناك زيادة حادة في الأزمات الإنسانية
أشار المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، إلى حدوث زيادة حادة في عدد الأزمات الإنسانية حول العالم، ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة الموارد على... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T08:22+0000
2022-09-28T08:22+0000
2022-09-28T08:22+0000
العالم
مراكز اللاجئين
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
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وقال فيتورينو في مقابلة نشرت، يوم الأربعاء، مع صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية: "نطلب من كل من يغادر بلاده بحثا عن حياة أفضل أن يعامل باحترام متساو. إننا نشهد زيادة حادة في عدد الأزمات الإنسانية في العالم، والمجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى زيادة الموارد".كما أشار رئيس المنظمة الدولية للهجرة إلى أن "الوضع في البلدان الأفريقية يتدهور بسبب تغير المناخ وتزايد صعوبة الوصول إلى مصادر الغذاء والطاقة، وهو ما تأثر أيضا بالأزمة الأوكرانية... في عام 2021، أُجبر 23.7 مليون شخص على المغادرة لأسباب بيئية وسياسية، ويستمر عددهم في الازدياد".في وقت سابق، قدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في الفترة من 24 فبراير/شباط إلى 13 سبتمبر/أيلول 2022، وصل ما مجموعه أكثر من 7.2 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20220927/عدد-سكان-ألمانيا-يسجل-رقما-قياسيا-بسبب-اللاجئين-الأوكرانيين-1068324684.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مراكز اللاجئين, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
العالم, مراكز اللاجئين, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا
المنظمة الدولية للهجرة: هناك زيادة حادة في الأزمات الإنسانية
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أشار المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، إلى حدوث زيادة حادة في عدد الأزمات الإنسانية حول العالم، ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة الموارد على وجه السرعة.
وقال فيتورينو في مقابلة نشرت، يوم الأربعاء، مع صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية: "نطلب من كل من يغادر بلاده بحثا عن حياة أفضل أن يعامل باحترام متساو. إننا نشهد زيادة حادة في عدد الأزمات الإنسانية في العالم، والمجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى زيادة الموارد".
ووصف فيتورينو الأحداث حول أوكرانيا بأنها "حالة إنسانية طارئة يتعين على أوروبا التعامل معها الآن". أكثر من 7 ملايين شخص أجبروا على العيش كلاجئين في بلدان أخرى، 50% منهم فقدوا أي مصدر للدخل. ومن عادوا ينضمون إلى صفوف النازحين: لم يعد لديهم منزل أو وظيفة. 78% يحتاجون الدعم الاقتصادي. هؤلاء هم في الأساس نساء وأطفال وكبار السن".
كما أشار رئيس المنظمة الدولية للهجرة إلى أن "الوضع في البلدان الأفريقية يتدهور بسبب تغير المناخ وتزايد صعوبة الوصول إلى مصادر الغذاء والطاقة، وهو ما تأثر أيضا بالأزمة الأوكرانية... في عام 2021، أُجبر 23.7 مليون شخص على المغادرة لأسباب بيئية وسياسية، ويستمر عددهم في الازدياد".
في وقت سابق، قدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في الفترة من 24 فبراير/شباط إلى 13 سبتمبر/أيلول 2022، وصل ما مجموعه أكثر من 7.2 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى أوروبا.