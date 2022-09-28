https://sputnikarabic.ae/20220928/رئيسة-هيئة-السياحة-الروسية-تقترح-إلغاء-نظام-التأشيرات-مع-المملكة-العربية-السعودية-1068364730.html
رئيسة هيئة السياحة الروسية تقترح إلغاء نظام التأشيرات مع المملكة العربية السعودية
رئيسة هيئة السياحة الروسية تقترح إلغاء نظام التأشيرات مع المملكة العربية السعودية
اقترحت رئيسة هئية السياحة الفيدرالية في روسيا، زارينا دوغوزوفا، في اجتماع مجموعة العشرين، إلغاء التأشيرات مع المملكة العربية السعودية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T15:23+0000
2022-09-28T15:23+0000
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وقالت دوغوزوفا في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن "عددا من الدول اليوم تستخدم السياحة كأداة للضغط، مما يجعل من الصعب على السياح الدخول لأسباب سياسية. ردًا على ذلك، ستنطلق روسيا في السياحة من مبدأ النفعية، ولن تستجيب بطريقة معكوسة".بناءً على ذلك، دعت دوغوزوفا قادة السياحة في دول مجموعة العشرين إلى نزع الطابع السياسي عن القطاع على مستوى التعاون الدولي.وفقا لزارينا دوغوزوفا، تعمل روسيا على إطلاق آلية تأشيرة إلكترونية اعتبارا من العام المقبل لـ 52 دولة، بما في ذلك الدول غير الصديقة.التقت رئيسة هيئة السياحة زارينا دوغوزوفا، على هامش الحدث، بزملاء من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وعلى هامش الفعالية، عقدت رئيسة الهيئة اجتماعا مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق. ناقشا خلاله قضايا الزيادة المحتملة في الحركة الجوية بين البلدين وزيادة توافر الخدمات المالية للسياح الروس.بعد ذلك، في اجتماع مع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اقترحت زارينا دوغوزوفا على الوزير السعودي العمل من أجل نظام كامل بدون تأشيرة بين البلدين، الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التدفقات السياحية بشكل كبير بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-ضمن-البلدان-الخمس-الأولى-بعدد-الوافدين-إلى-دبي-في-2022-1067177752.html
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موسكو, السياحة, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
موسكو, السياحة, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رئيسة هيئة السياحة الروسية تقترح إلغاء نظام التأشيرات مع المملكة العربية السعودية
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اقترحت رئيسة هئية السياحة الفيدرالية في روسيا، زارينا دوغوزوفا، في اجتماع مجموعة العشرين، إلغاء التأشيرات مع المملكة العربية السعودية.
وقالت دوغوزوفا في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن "عددا من الدول اليوم تستخدم السياحة كأداة للضغط، مما يجعل من الصعب على السياح الدخول لأسباب سياسية. ردًا على ذلك، ستنطلق روسيا في السياحة من مبدأ النفعية، ولن تستجيب بطريقة معكوسة".
بناءً على ذلك، دعت دوغوزوفا قادة السياحة في دول مجموعة العشرين إلى نزع الطابع السياسي عن القطاع على مستوى التعاون الدولي.
وفقا لزارينا دوغوزوفا، تعمل روسيا على إطلاق آلية تأشيرة إلكترونية اعتبارا من العام المقبل لـ 52 دولة، بما في ذلك الدول غير الصديقة.
التقت رئيسة هيئة السياحة زارينا دوغوزوفا، على هامش الحدث، بزملاء من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وعلى هامش الفعالية، عقدت رئيسة الهيئة اجتماعا مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق. ناقشا خلاله قضايا الزيادة المحتملة في الحركة الجوية بين البلدين وزيادة توافر الخدمات المالية للسياح الروس.
بعد ذلك، في اجتماع مع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اقترحت زارينا دوغوزوفا على الوزير السعودي العمل من أجل نظام كامل بدون تأشيرة بين البلدين، الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التدفقات السياحية بشكل كبير بين البلدين.