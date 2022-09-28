https://sputnikarabic.ae/20220928/رئيسة-هيئة-السياحة-الروسية-تقترح-إلغاء-نظام-التأشيرات-مع-المملكة-العربية-السعودية-1068364730.html

رئيسة هيئة السياحة الروسية تقترح إلغاء نظام التأشيرات مع المملكة العربية السعودية

رئيسة هيئة السياحة الروسية تقترح إلغاء نظام التأشيرات مع المملكة العربية السعودية

اقترحت رئيسة هئية السياحة الفيدرالية في روسيا، زارينا دوغوزوفا، في اجتماع مجموعة العشرين، إلغاء التأشيرات مع المملكة العربية السعودية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T15:23+0000

2022-09-28T15:23+0000

2022-09-28T15:23+0000

موسكو

السياحة

السعودية

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061628845_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_132f94b4a07222a907d4943b3bb9f762.jpg

وقالت دوغوزوفا في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن "عددا من الدول اليوم تستخدم السياحة كأداة للضغط، مما يجعل من الصعب على السياح الدخول لأسباب سياسية. ردًا على ذلك، ستنطلق روسيا في السياحة من مبدأ النفعية، ولن تستجيب بطريقة معكوسة".بناءً على ذلك، دعت دوغوزوفا قادة السياحة في دول مجموعة العشرين إلى نزع الطابع السياسي عن القطاع على مستوى التعاون الدولي.وفقا لزارينا دوغوزوفا، تعمل روسيا على إطلاق آلية تأشيرة إلكترونية اعتبارا من العام المقبل لـ 52 دولة، بما في ذلك الدول غير الصديقة.التقت رئيسة هيئة السياحة زارينا دوغوزوفا، على هامش الحدث، بزملاء من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وعلى هامش الفعالية، عقدت رئيسة الهيئة اجتماعا مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق. ناقشا خلاله قضايا الزيادة المحتملة في الحركة الجوية بين البلدين وزيادة توافر الخدمات المالية للسياح الروس.بعد ذلك، في اجتماع مع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اقترحت زارينا دوغوزوفا على الوزير السعودي العمل من أجل نظام كامل بدون تأشيرة بين البلدين، الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التدفقات السياحية بشكل كبير بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-ضمن-البلدان-الخمس-الأولى-بعدد-الوافدين-إلى-دبي-في-2022-1067177752.html

موسكو

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

موسكو, السياحة, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم