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https://sputnikarabic.ae/20220928/طوكيو-تحتج-على-تهديد-كوريا-الشمالية-لـأمن-اليابان-بعد-إطلاقها-لصاروخين-بالستيين-1068351895.html
طوكيو تحتج على تهديد كوريا الشمالية لـ"أمن اليابان" بعد إطلاقها لصاروخين بالستيين
طوكيو تحتج على تهديد كوريا الشمالية لـ"أمن اليابان" بعد إطلاقها لصاروخين بالستيين
صرح نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو بأن الحكومة اليابانية احتجت لدى سلطات كوريا الشمالية بشأن إطلاقها صاروخين باليستيين، اليوم الأربعاء. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T11:23+0000
2022-09-28T11:23+0000
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وقال إينو إن "مثل هذه التصرفات من قبل كوريا الديمقراطية تهدد أمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره، وفي هذا الصدد، احتجينا من خلال السفارة في بكين".ولفت إينو إلى أن كلا الصاروخين كان لهما مسار طيران متغير، حيث سقطا خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة.وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء في 29 سبتمبر/أيلول، إن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا مجهولا"، وذلك بعد أيام فقط من آخر تجربة لها وقبل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لسيئول.وحسب "فرانس برس"، أصدرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول بيانا، قالت فيه إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى المياه المعروفة باسم بحر اليابان.وأكد خفر السواحل الياباني أيضًا إطلاق صاروخ باليستي محتمل، بناء على معلومات من وزارة الدفاع في طوكيو، مشيرا إلى أنه تم تحذير السفن.
https://sputnikarabic.ae/20220924/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-لم-يتحدد-نوعه-باتجاه-بحر-اليابان-1068199229.html
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كوريا الشمالية, العالم
كوريا الشمالية, العالم

طوكيو تحتج على تهديد كوريا الشمالية لـ"أمن اليابان" بعد إطلاقها لصاروخين بالستيين

11:23 GMT 28.09.2022
© AP Photoصاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد
صاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AP Photo
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صرح نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو بأن الحكومة اليابانية احتجت لدى سلطات كوريا الشمالية بشأن إطلاقها صاروخين باليستيين، اليوم الأربعاء.
وقال إينو إن "مثل هذه التصرفات من قبل كوريا الديمقراطية تهدد أمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره، وفي هذا الصدد، احتجينا من خلال السفارة في بكين".
قطع الصاروخ الأول مسافة 350 كم، والثاني مسافة 300 كم على ارتفاع بلغ 50 كم.
ولفت إينو إلى أن كلا الصاروخين كان لهما مسار طيران متغير، حيث سقطا خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة.
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء في 29 سبتمبر/أيلول، إن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا مجهولا"، وذلك بعد أيام فقط من آخر تجربة لها وقبل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لسيئول.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
24 سبتمبر, 22:12 GMT
وحسب "فرانس برس"، أصدرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول بيانا، قالت فيه إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى المياه المعروفة باسم بحر اليابان.
وأكد خفر السواحل الياباني أيضًا إطلاق صاروخ باليستي محتمل، بناء على معلومات من وزارة الدفاع في طوكيو، مشيرا إلى أنه تم تحذير السفن.
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