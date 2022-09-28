https://sputnikarabic.ae/20220928/مقتل-9-وإصابة-32-جراء-القصف-الإيراني-على-كردستان-1068355347.html
مقتل 9 وإصابة 32 جراء القصف الإيراني على كردستان
مقتل 9 وإصابة 32 جراء القصف الإيراني على كردستان
أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T12:56+0000
2022-09-28T12:56+0000
2022-09-28T12:56+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، قوله بأن "القصف الإيراني لمناطق في الإقليم أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحا"، فيما أكدت وزارة صحة الإقليم في وقت سابق، تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كان قد أعلن أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذه الجيش الإيراني لمناطق في كردستان.ونقلت وكالة "واع" عن الخارجية بيانا، أكدت فيه أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيّة.وأدان البيان بأشد العبارات "الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
مقتل 9 وإصابة 32 جراء القصف الإيراني على كردستان
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أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، قوله بأن "القصف الإيراني لمناطق في الإقليم أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحا"، فيما أكدت وزارة صحة الإقليم في وقت سابق، تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية
، أحمد الصحاف، كان قد أعلن أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.
ونشرت وزارة الخارجية العراقية بيانا، اليوم الأربعاء، على لسان متحدثها أحمد الصحاف: "سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة".
في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذه الجيش الإيراني لمناطق في كردستان.
ونقلت وكالة "واع" عن الخارجية بيانا، أكدت فيه أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيّة.
وأدان البيان بأشد العبارات "الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".