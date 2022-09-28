عربي
https://sputnikarabic.ae/20220928/مقتل-9-وإصابة-32-جراء-القصف-الإيراني-على-كردستان-1068355347.html
مقتل 9 وإصابة 32 جراء القصف الإيراني على كردستان
مقتل 9 وإصابة 32 جراء القصف الإيراني على كردستان
أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T12:56+0000
2022-09-28T12:56+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065566772_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_3c77060aa020096be447ce3017f2eb10.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، قوله بأن "القصف الإيراني لمناطق في الإقليم أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحا"، فيما أكدت وزارة صحة الإقليم في وقت سابق، تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كان قد أعلن أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذه الجيش الإيراني لمناطق في كردستان.ونقلت وكالة "واع" عن الخارجية بيانا، أكدت فيه أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيّة.وأدان البيان بأشد العبارات "الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065566772_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_a3a6e055b53c7b0e7135be02ed74de1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

مقتل 9 وإصابة 32 جراء القصف الإيراني على كردستان

12:56 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDفرد أمن عراقي يتفقد آثار الهجوم على محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق
فرد أمن عراقي يتفقد آثار الهجوم على محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
تابعنا عبرTelegram
أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، قوله بأن "القصف الإيراني لمناطق في الإقليم أسفر عن سقوط 9 شهداء و32 جريحا"، فيما أكدت وزارة صحة الإقليم في وقت سابق، تهيئة جميع مستشفيات كردستان لاستقبال جرحى القصف.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كان قد أعلن أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.
ونشرت وزارة الخارجية العراقية بيانا، اليوم الأربعاء، على لسان متحدثها أحمد الصحاف: "سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة".
في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذه الجيش الإيراني لمناطق في كردستان.
ونقلت وكالة "واع" عن الخارجية بيانا، أكدت فيه أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيّة.
وأدان البيان بأشد العبارات "الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала