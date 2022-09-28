https://sputnikarabic.ae/20220928/وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-تصدر-أمر-طرد-بحق-عائلة-فلسطيني-نفذ-عملية-في-2017-لديكم-أسبوع-1068363692.html
وزيرة الداخلية الإسرائيلية تصدر أمر طرد بحق عائلة فلسطيني نفذ عملية في 2017: لديكم أسبوع
وزيرة الداخلية الإسرائيلية تصدر أمر طرد بحق عائلة فلسطيني نفذ عملية في 2017: لديكم أسبوع
أصدرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، أمر طرد بحق عائلة فلسطيني من القدس قتل 4 جنود في عملية دهس عام 2017. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T15:05+0000
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إسرائيل
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وقالت شاكيد في تغريدة بحسابها على موقع تويتر: "أبلغت عائلة الإرهابي الذي قتل 4 جنود إسرائيليين في الهجوم على (مستوطنة) أرمون هنتسيف بأن عليهم مغادرة منزلهم".وأضافت "حال لم يفعلوا ذلك في غضون أسبوع فسوف يتم طردهم بالقوة"، معتبرة أن هذه "خطوة ردعية مهمة هدفها منع الهجوم القادم".وتابعت: "كوزيرة داخلية أستخدم كل الوسائل المتاحة لدي لحماية مواطني إسرائيل، بدأنا في إلغاء تصاريح الإقامة وبعد أن سمحت المحكمة بذلك، سأبدأ في الطرد".وقالت شاكيد إنها أبلغت وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بأن يعد قوات الشرطة لترحيل عائلة الفلسطيني فادي القنبر من سكان جبل المكبر بالقدس الشرقية بالقوة إذا لم يغادروا طواعية.من جانبه، قال بارليف إنه فحص طلب شاكيد، مضيفا "طالما أنهم (عائلة القنبر) لا يمتثلون لهذا الالتزام (المهلة المحددة)، فإن الشرطة الإسرائيلية ستعمل على تنفيذ القرار. وفقا للقانون والأولويات والاحتياجات العملية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وكانت محكمة الاستئناف الإسرائيلية قد رفضت في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتراض عائلة القنبر المكونة من 10 أفراد على قرار سابق بطردهم من منزلهم.وتنتهج إسرائيل، سياسة هدم منازل منفذي الهجمات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو الأمر نفسه الذي تفعله في القدس، إضافة إلى طرد عائلاتهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
وزيرة الداخلية الإسرائيلية تصدر أمر طرد بحق عائلة فلسطيني نفذ عملية في 2017: لديكم أسبوع
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أصدرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، أمر طرد بحق عائلة فلسطيني من القدس قتل 4 جنود في عملية دهس عام 2017.
وقالت شاكيد في تغريدة بحسابها على موقع تويتر: "أبلغت عائلة الإرهابي الذي قتل 4 جنود إسرائيليين في الهجوم على (مستوطنة) أرمون هنتسيف بأن عليهم مغادرة منزلهم".
وأضافت "حال لم يفعلوا ذلك في غضون أسبوع فسوف يتم طردهم بالقوة"، معتبرة أن هذه "خطوة ردعية مهمة هدفها منع الهجوم القادم".
وتابعت: "كوزيرة داخلية أستخدم كل الوسائل المتاحة لدي لحماية مواطني إسرائيل، بدأنا في إلغاء تصاريح الإقامة وبعد أن سمحت المحكمة بذلك، سأبدأ في الطرد".
وقالت شاكيد
إنها أبلغت وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بأن يعد قوات الشرطة لترحيل عائلة الفلسطيني فادي القنبر من سكان جبل المكبر بالقدس الشرقية بالقوة إذا لم يغادروا طواعية.
من جانبه، قال بارليف إنه فحص طلب شاكيد، مضيفا "طالما أنهم (عائلة القنبر) لا يمتثلون لهذا الالتزام (المهلة المحددة)، فإن الشرطة الإسرائيلية ستعمل على تنفيذ القرار. وفقا للقانون والأولويات والاحتياجات العملية"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وكانت محكمة الاستئناف الإسرائيلية قد رفضت في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتراض عائلة القنبر المكونة من 10 أفراد على قرار سابق بطردهم من منزلهم.
وتنتهج إسرائيل، سياسة هدم منازل منفذي الهجمات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو الأمر نفسه الذي تفعله في القدس، إضافة إلى طرد عائلاتهم.