https://sputnikarabic.ae/20220929/إدارة-خاركوف-القوات-الأوكرانية-رأت-أن-قافلة-اللاجئين-تتحرك-في-سيارات-مدنية-مكتوب-عليها-أطفال-1068393111.html
إدارة خاركوف: القوات الأوكرانية رأت أن قافلة اللاجئين تتحرك في سيارات مدنية مكتوب عليها "أطفال"
إدارة خاركوف: القوات الأوكرانية رأت أن قافلة اللاجئين تتحرك في سيارات مدنية مكتوب عليها "أطفال"
أعلن فيتالي غانتشيف، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في المقاطعة، أن قافلة اللاجئين في مقاطعة خاركوف كانت تتحرك في سيارات مدنية، وعليها علامات تعريف، وعلى وجه... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T12:09+0000
2022-09-29T12:09+0000
2022-09-29T12:09+0000
خاركوف
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وقال، اليوم الخميس، على قناة "روسيا 24": "هل كانوا يعرفون على من يطلقون النار، يمكنني القول بنسبة مئة في المئة أنهم يعرفون. ولأن هذه المعدات كانت كلها مدنية، كانت أربع سيارات وحافلة صغيرة. كانت لديها علامات تعريف. كان مكتوب عليها كلمة "أطفال" بأحرف كبيرة، مرئية من بعيد".وكان روديون ميروشنيك، رئيس مكتب ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو، قد صرّح في وقت سابق، أن عشرات اللاجئين لقوا حتفهم في مقاطعة خاركوف خلال قصف القوات الأوكرانية لقافلتهم.وقال لوكالة "سبوتنيك": "بحسب معطيات أولية، قُتل نحو 30 شخصا، بينهم أطفال، جراء قصف القافلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
خاركوف
إدارة خاركوف: القوات الأوكرانية رأت أن قافلة اللاجئين تتحرك في سيارات مدنية مكتوب عليها "أطفال"
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أعلن فيتالي غانتشيف، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في المقاطعة، أن قافلة اللاجئين في مقاطعة خاركوف كانت تتحرك في سيارات مدنية، وعليها علامات تعريف، وعلى وجه الخصوص، كلمة "أطفال" مكتوبة بخط كبير وواضح. إن القوات المسلحة الأوكرانية كانت ترى أين تطلق النار.
وقال، اليوم الخميس، على قناة "روسيا 24": "هل كانوا يعرفون على من يطلقون النار، يمكنني القول بنسبة مئة في المئة أنهم يعرفون. ولأن هذه المعدات كانت كلها مدنية، كانت أربع سيارات وحافلة صغيرة. كانت لديها علامات تعريف. كان مكتوب عليها كلمة "أطفال" بأحرف كبيرة، مرئية من بعيد".
وكان روديون ميروشنيك، رئيس مكتب ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو، قد صرّح في وقت سابق، أن عشرات اللاجئين لقوا حتفهم في مقاطعة خاركوف خلال قصف القوات الأوكرانية لقافلتهم.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "بحسب معطيات أولية، قُتل نحو 30 شخصا، بينهم أطفال، جراء قصف القافلة".