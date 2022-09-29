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https://sputnikarabic.ae/20220929/إصابة-فلسطينيين-بالرصاص-الحي-خلال-مواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-1068394124.html
إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية
إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية
أصيب شابان فلسطنيان بالرصاص الحي، اليوم الخميس، أثناء مواجهات مع القوات الإسرائيلية، في وسط مدينة الخليل. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T12:24+0000
2022-09-29T12:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باندلاع "مواجهات مع قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء في منطقة باب الزاوية وسط المدينة".وأضاف المراسل أن المواجهات شهدت إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الصوت الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين والمحال التجارية.وبحسب مراسل "وفا"، فقد أسفرت المواجهات عن إصابة شابين برصاص "التوتو" في القدم نقلا على إثرها إلى المستشفى.وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم جنين وحاصر منزل عائلة رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب في نيسان/أبريل الماضي والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين.وقام الجيش، بحسب شهود عيان، بتفجير المنزل بعدة عبوات ناسفة أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين أدت الى مقتل 4 وهم: عبد فتحي حازم شقيق رعد حازم، محمد محمود الونة، أحمد نظمي علاونة ومحمد أبو ناعسة.وأطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة في محيط وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية الفلسطينية عند أطراف المخيم، كما أن حالة من الخوف اعترت الطلبة في المدارس المحيطة، لكثافة الرصاص الحي من كل حدب وصوب.وتشهد مناطق عدة في الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، عقب دعوة الفصائل الفلسطينية إلى مواجهة القوات الإسرائيلية عند نقاط التماس.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الوزير-أحمد-عساف-إسرائيل-تستهدف-وسائل-الإعلام-بعد-أن-كشفت-جرائمها-وانتهاكاتها-1068386784.html
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية

12:24 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Ajjud jradat57 جريحا باقتحامات القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى
57 جريحا باقتحامات القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Ajjud jradat
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أصيب شابان فلسطنيان بالرصاص الحي، اليوم الخميس، أثناء مواجهات مع القوات الإسرائيلية، في وسط مدينة الخليل.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باندلاع "مواجهات مع قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء في منطقة باب الزاوية وسط المدينة".
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09:41 GMT
وأضاف المراسل أن المواجهات شهدت إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الصوت الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين والمحال التجارية.
وبحسب مراسل "وفا"، فقد أسفرت المواجهات عن إصابة شابين برصاص "التوتو" في القدم نقلا على إثرها إلى المستشفى.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم جنين وحاصر منزل عائلة رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب في نيسان/أبريل الماضي والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين.
وقام الجيش، بحسب شهود عيان، بتفجير المنزل بعدة عبوات ناسفة أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.
وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين أدت الى مقتل 4 وهم: عبد فتحي حازم شقيق رعد حازم، محمد محمود الونة، أحمد نظمي علاونة ومحمد أبو ناعسة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة في محيط وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية الفلسطينية عند أطراف المخيم، كما أن حالة من الخوف اعترت الطلبة في المدارس المحيطة، لكثافة الرصاص الحي من كل حدب وصوب.
وتشهد مناطق عدة في الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، عقب دعوة الفصائل الفلسطينية إلى مواجهة القوات الإسرائيلية عند نقاط التماس.
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