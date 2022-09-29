احتجاجات "المنطقة الخضراء" في العراق
اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة الشديدة الحراسة عبر نهر دجلة.
وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.
واجتمع البرلمان، وسط حالة من الشلل السياسي المستمر منذ شهور، للمرة الأولى منذ الاضطرابات الدامية في أغسطس/ آب، للتصويت على استقالة رئيسه.
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© AP Photo / Hadi Mizbanمتظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
قوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanالقوات الأمنية تغلق جسرا يؤدي إلى مناطق حكومة المنطقة الخضراء خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
القوات الأمنية تغلق جسرا يؤدي إلى مناطق حكومة المنطقة الخضراء خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubayeأنصار مقتدى الصدر يتجمعون في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد في 28 سبتمبر 2022 قبل جلسة البرلمان في المنطقة الخضراء القريبة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.
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© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye
أنصار مقتدى الصدر يتجمعون في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد في 28 سبتمبر 2022 قبل جلسة البرلمان في المنطقة الخضراء القريبة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.
© AP Photo / Hadi Mizbanمتظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanمتظاهرون عراقيون مناهضون للحكومة يحملون جريحًا خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Hadi Mizban
متظاهرون عراقيون مناهضون للحكومة يحملون جريحًا خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022
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© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022