https://sputnikarabic.ae/20220929/احتجاجات-المنطقة-الخضراء-في-العراق-1068382390.html

احتجاجات "المنطقة الخضراء" في العراق

احتجاجات "المنطقة الخضراء" في العراق

اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T08:25+0000

2022-09-29T08:25+0000

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وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.واجتمع البرلمان، وسط حالة من الشلل السياسي المستمر منذ شهور، للمرة الأولى منذ الاضطرابات الدامية في أغسطس/ آب، للتصويت على استقالة رئيسه.استمع أيضا - البرلمان العراقي يجدد الثقة بالحلبوسي ويرفض استقالته

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