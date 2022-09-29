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احتجاجات "المنطقة الخضراء" في العراق
احتجاجات "المنطقة الخضراء" في العراق
اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T08:25+0000
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وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.واجتمع البرلمان، وسط حالة من الشلل السياسي المستمر منذ شهور، للمرة الأولى منذ الاضطرابات الدامية في أغسطس/ آب، للتصويت على استقالة رئيسه.استمع أيضا - البرلمان العراقي يجدد الثقة بالحلبوسي ويرفض استقالته
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фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم
фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم

احتجاجات "المنطقة الخضراء" في العراق

08:25 GMT 29.09.2022
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اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية في ساحة التحرير في وسط العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة الشديدة الحراسة عبر نهر دجلة.
وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.
واجتمع البرلمان، وسط حالة من الشلل السياسي المستمر منذ شهور، للمرة الأولى منذ الاضطرابات الدامية في أغسطس/ آب، للتصويت على استقالة رئيسه.
استمع أيضا - البرلمان العراقي يجدد الثقة بالحلبوسي ويرفض استقالته
© AP Photo / Hadi Mizbanمتظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Hadi Mizban
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
قوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Hadi Mizban
قوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanالقوات الأمنية تغلق جسرا يؤدي إلى مناطق حكومة المنطقة الخضراء خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
القوات الأمنية تغلق جسرا يؤدي إلى مناطق حكومة المنطقة الخضراء خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hadi Mizban
القوات الأمنية تغلق جسرا يؤدي إلى مناطق حكومة المنطقة الخضراء خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubayeأنصار مقتدى الصدر يتجمعون في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد في 28 سبتمبر 2022 قبل جلسة البرلمان في المنطقة الخضراء القريبة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.
أنصار مقتدى الصدر يتجمعون في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد في 28 سبتمبر 2022 قبل جلسة البرلمان في المنطقة الخضراء القريبة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye
أنصار مقتدى الصدر يتجمعون في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد في 28 سبتمبر 2022 قبل جلسة البرلمان في المنطقة الخضراء القريبة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.
© AP Photo / Hadi Mizbanمتظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Hadi Mizban
متظاهرون مناهضون للحكومة يرشقون الحجارة على قوات الأمن العراقية خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanمتظاهرون عراقيون مناهضون للحكومة يحملون جريحًا خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
متظاهرون عراقيون مناهضون للحكومة يحملون جريحًا خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hadi Mizban
متظاهرون عراقيون مناهضون للحكومة يحملون جريحًا خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye

أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022

أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye

أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022

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